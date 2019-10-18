أول النهار

المنامة- «كونا»: أشاد سفير الكويت لدى البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح امس الخميس بالعلاقات التاريخية المتينة والمصير المشترك والتعاون المثمر بين البلدين على جميع الأصعدة. وقال الشيخ ثامر الجابر لـ «كونا» انه نقل تحيات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى خلال تقديم اوراق اعتماده سفيرا للكويت لدى البحرين. وأوضح انه جاء الى المنامة مزودا بالتوجيهات السامية من لدن سمو امير البلاد للعمل في كل ما من شأنه تعزيز اطر التعاون في جميع المجالات بين البلدين.

وأضاف انه استمع اثناء تقديم اوراق اعتماده الى توجيهات العاهل البحريني القيمة التي تحمل الكويت في قلبه وما يخدم مصالح البلدين والشعبين. واستذكر الجابر بكل فخر «الوقفة المشرفة» للبحرين قيادة وحكومة وشعبا في دعم الحق الكويتي اثناء الاحتلال العراقي والكرم والوفاء والرعاية التي قدمت للمواطنين الكويتيين في تلك الفترة. واشاد بالرعاية الكريمة التي يحظى بها الطلبة والطالبات والقطاع الخاص والسائحون الكويتيون في بلدهم الثاني البحرين، داعياً المولي عز وجل ان يحفظ اوطاننا ويوفق قادتنا وان يديم على بلدينا نعم الامن والاستقرار والرخاء. وكان الشيخ ثامر الجابر قدم اوراق اعتماده الى العاهل البحريني الثلاثاء الماضي سفيرا للكويت لدى البحرين.

