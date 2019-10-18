أول النهار

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ان المجتمع الكويتي جبل على الاهتمام بالمكانة المهمة للمرأة، وبدورها في تكوين وقيادة النشء والمجتمع، منذ بدايات تأسيس المجتمع الكويتي.

واشار الناصر في كلمة القاها امام الحضور في حلقة نقاشية بعنوان «دور النساء الدبلوماسيات الكويتيات في الأمم المتحدة- من أجل الأمن والسلام» التي عقدت في مبنى الامم المتحدة صباح امس الى ان المرأة الكويتية اثبتت جدارتها وقدرتها عبر سعيها الدائم لممارسة حقها كمواطنة في الأسرة والمجتمع، وفي السياسة والاقتصاد والإسهام في التنمية بكل وجوهها، وخاضت التحديات وكانت سَبّاقة بين نساء المنطقة في التعليم والعلم والعمل، ونالت الكثير من المكاسب وحققت النجاحات ونالت التقدير لكفاءتها.

وقال: حفاظاً على الصورة المبهرة للدبلوماسيات الكويتيات، فقد دأبت وزارة الخارجية على الاهتمام بصقل وتعزيز إمكانات كوكبة مميزة من الدبلوماسيات الكويتيات اليافعات بما يؤهلهن ويمكنهن للارتقاء بدورهن كعنصرٍ فاعلٍ في المحافل الإقليمية والدولية التي تُعنى بتحقيق السلام والحفاظ عليه من قبل السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح.

وعن مستقبل المرأة الكويتية في وزارة الخارجية قال الناصر: في الاربع سنوات الماضية زادت نسبة الكويتيات في وزراة الخارجية بنسبة تفوق الـ 80% وهذا مؤشر على اهتمام العنصر النسائي بالسياسة الخارجية الكويتية وفي العمل مع الرجل في الحقل الدبلوماسي وما نراه من ما يقارب من نصف المتقدمين لاختبارات للعمل في الوزارة هن من النساء وهذا مؤشر يدل على الاهتمام المتزايد للنساء للعمل في هذا المجال.

و حول القيادات النسائية في الوزارة ذكر ان كل من يعمل في وزارة الخارجية نعتبرهم قادة ولدينا امراتين تتبوان منصب مساعد لوزير الخارجية.

ومن جانبه، قال ممثل الامين العام للامم المتحدة والمنسق المقيم د. طارق الشيخ نسعى الى ازالة الحواجز الاجتماعية والثقافية والسياسية ومخاطر الحماية التي تحد من مشاركة المرأة الكاملة في تحقيق السلام والحفاظ عليه، مضيفا: قد شجعنا لعقد تلك الحلقة ما نلمسه من توجه إيجابي في السياسة الكويتية ودبلوماسيتها نحو ترسيخ دور الدبلوماسيات الكويتيات وإعطائهن مزيدا من المساحة ليشاركوا جنبا إلى جنب مع دبلوماسييها فى ترسيخ الخط الدبلوماسى الكويتي الداعي لدبلوماسية الحوار والدبلوماسية الوقائية والتنموية.

واشار الشيخ إلى أن مشاركة المرأة في منع النزاعات وحلها تعمل على تعزيز الامن والاستقرار وقد وجد تقرير منظمة الامم المتحدة للمرأة «حول مشاركة المرأة في مفاوضات السالم وتنفيذ اتفاقات السالم» أن إدراج النساء وجماعات المجتمع المدني بشكل كبير في مفاوضات السالم يجعل من المرجح أن تنجح الاتفاقية الناتجة بنسبة 64 في المئة.

وفي تصريح لـ «النهار» قال الشيخ ان الامم المتحدة ترى ان هناك زيادة ملحوظة في الآونة الاخيرة في اعداد الدبلوماسيات الكويتيات ونحن نرى عناصر نسائية متميزة في هذه الورشة وعلى رأسهن الدبلوماسية القديرة نبيلة الملا لافتا الى ان هناك دبلوماسيات كويتيات لهن باع طويل في المجال الدبلوماسي مثل السفيرة ريم الخالد.

من جانبها، قالت ليلى باكر المدير الاقليمي للامم المتحدة لبرنامج التنمية لـ «النهار» ان المرأة دائما تفصل عن عمليات حفظ السلام وان هدف الامم المتحدة المستدامة ادماج جميع فئات المجتمع التي تساند بمختلف ادوارها في حفظ السلام عالميا لان الامم المتحدة موجودة لتحقيق هذه الغالية مشيرة الى ان المرأة جزء لا يتجزأ من هذه العملية سواء في السلم او حل النزاعات خاصة ان طريقة المرأة في التعامل في القضايا تختلف عن الرجل لما لها من قدرة على التعامل مع هذه الامور بهدوء وموضوعية.

بدوره، اعرب مدير عام معهد سعود الناصر الدبلوماسي السفير عبدالعزيز الشارخ عن شكره العميق للقائمين على هذه الندوة، مشيرا الى ان تعاون العنصر النسائي في الدبلوماسية الكويتية مشرف ويزخر بانجازات كثيرة منوها الى الدور الذي قامت به من وصفها ايقونة العمل الدبلوماسي نبيلة الملا. واوضح ان المرأة الكويتية دورها فاعل في العمل الدبلوماسي وان المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة واسعة للمرأة في العمل الدبلوماسي الكويتي وذلك لتخرج اعداد متزايدة للنساء من المعهد الدبلوماسي.

