الأولى

اكتشف رجال المستودعات الجمركية فى الجمرك الجوي محاولة لضخ عملة نقدية مزورة من فئة الـ100 فلس الى السوق المحلي، حيث أمر مدير عام الإدارة العامة للجمارك جمال الجلاوي بالتحفظ على ما قيمته 2000 دينار من تلك الفئة المزورة، كما وجه الى التواصل مع الأجهزة الأمنية والمالية لإخطارها بالمحاولة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وجنائية. وكان رجال المستودعات الجمركية فى الجمرك الجوي اشتبهوا في محتوى طرد قادم من دولة آسيوية يزن نحو 127 كيلوغراما عبر احدى شركات الشحن، وبفتح الطرد تبين ان محتوياته عبارة عن عملات نقدية معدنية من فئة الـ100 فلس المقلدة بشكل يصعب اكتشافه من قبل غير المختصين.

واشاد الجلاوي بيقظة وكفاءة جميع رجال المنافذ الجمركية ووقوفهم سداً منيعا حيال محاولات تهريب المواد المحظورة.