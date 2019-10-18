الأولى

اصدرت وزيرة الاشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري قرارا يقضي بوقف صرف بدل الايجار عمن ترد اولويته في التوزيع على البدائل السكنية ويطلب تأجيل الاستلام، ومن لم يراجع المؤسسة للاستلام. ونص القرار على ان يعاد صرف البدل عند تخصيص قسيمة للمستفيد، أوعند دخوله قرعة التوزيع وكذلك عند صدور قرار التخصيص بالنسبة للقسائم المتوافرة لدى المؤسسة او المتنازل عنها.

واشار الى ان صرف البدل يبدأ اعتبارا من اول الشهر التالي لاجراء قرعة التوزيع في الحالة الاولى، واول الشهر التالي لصدور قرار التخصيص في الحالتين الأخريين، على ان يحدد مجلس الادارة اولوية وقف بدل الايجار، ويوقفه نهائيا عمن استلم ايا من البدائل السكنية وتنازل عنه او استبدله او تم الغاء تخصيصه واسترداده.

من جهة أخرى اعلن النائب خليل الصالح أن هناك قرارا سيصدر قريبا يسمح للموظف وهو على رأس عمله باستبدال اجازاته ببدل نقدي وبحد أقصى 180 يوما.

وقال: نسقت مع وزير المالية د. نايف الحجرف والخدمة المدنية وتوصلنا الى اتفاق ايجابي على تعديل قانون الخدمة يقضي باستبدال الاجازات أثناء الخدمة مؤكدا أن ذلك انتصار لحقوق الموظفين.

من جانب آخر أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أحمد الفضل أن قانون الاحتراف الرياضي وقانون التفرغ الرياضي سوف يكونان جاهزين مطلع دور الانعقاد المقبل.

وقال في تصريح للصحافيين امس، سلمنا ديوان الخدمة المدنية مواد مقترحة لقانون الاحتراف حتى يحدد رأيه حولها قبل الاجتماع مع التأمينات والتجارة والشؤون والقوى العاملة وكل من له علاقة بهذا الامر، مشيرا الى انه من الضروري ان تكون الردود جاهزة الاثنين المقبل حتى يتم ادراج القانون على جدول الأعمال بداية دور الانعقاد المقبل.

واضاف: خلال فترة المناقشات ستعقد عدة ندوات توعوية في الدواوين الرياضية كي نوضح فكرته وآليته ووضع الألعاب الجماعية والفردية، وكذلك الاستثمار الرياضي وطريقته وتطابق الاحتراف مع القوانين الدولية والاعداد للبطولات العالمية والجدول الدولي.