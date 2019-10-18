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إسلام اباد- أ. ف. ب: أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنّ المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء عمران خان في طهران والرياض كانت مشجعة بعد زياراته للبلدين في محاولة لنزع فتيل التوتر في الخليج. وسافر خان إلى إيران والسعودية كوسيط بعد سلسلة من الهجمات على المنشآت النفطية وناقلات النفط في الأشهر الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الباكستاني محمود قرشي في مؤتمر صحافي بعد زيارة خان للرياض أنّ مباحثاتنا كانت مشجعة والرد الذي تلقيناه في البلدين فاق توقعاتنا. وتابع أنّ القيادة الإيرانية أبلغتنا أنها لا تريد التصعيد وتأمل أن تحل المسألة سلميا. وأضاف أنّ قادة إيران قالوا إنهم مستعدون ذهنيا لحوار سواء مباشر أو عبر وساطة طرف ثالث. وأجرى خان الأحد محادثات في إيران مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في القصر الرئاسي قبل أن يلتقي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي. وهذه الزيارة هي الثانية لعمران خان هذا العام إلى إيران، التي تتشارك مع باكستان حدوداً تمتدّ آلاف الكيلومترات.

والثلاثاء، زار خان الرياض والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.وقال قرشي الذي صاحب خان في زيارتيه لقد نقلنا للقيادة السعودية موقف باكستان في المسألة وآراء إيران. وتابع أنا مرتاح تماما لأقول إن غيوم الحرب والنزاعات التي حلت أخيراً تتلاشى وأضاف لقد تم تحقيق بداية جيدة ... هناك آلية للمضي قدماً ونحن منخرطون في مناقشة هذا الأمر. وترتبط باكستان بعلاقات دبلوماسية وعسكرية قوية مع السعودية حيث يعيش 2,5 مليون باكستاني.