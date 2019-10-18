الأولى

اكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل حاجة البلاد الى العمالة الوافدة الماهرة بعد تبني رؤية كويت جديدة 2035.

واوضحت في تصريح لـكونا إن دول الخليج ولاسيما الكويت تحتاج حاليا الى العمالة الماهرة في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المنطقة.

وكشفت عن ان الكويت تتطلع لمناقشة الجانب الهندي بشأن تفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين لكي يتم تحويل جميع العقود الموقعة مع العمالة الهندية من ورقية الى إلكترونية ما يسهل على العامل استلام عقد العمل ومعرفة حقوقه وواجباته قبل القدوم للعمل في الكويت. وقالت ان العمالة الهندية تتصدر قائمة الجاليات في الكويت ما يستوجب تطوير آلية التعاقد معها من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين هيئة القوى العاملة الكويتية ونظيرتها الهندية.

وأوضحت أنه من خلال هذا الربط سيتمكن العامل وهو في بلده من معرفة جميع قوانين الاقامة في الكويت وتبيان جميع الحقوق التي يتمتع بها وعناوين مراكز الإيواء الموجودة وكيفية تقديم الشكاوى في حال وجود سوء معاملة. وبسؤالها حول مدى تعاون الدول المصدرة للعمالة في مسألة صقل مهارات العمالة المرسلة الى الخليج أكدت العقيل ان جميع تلك الدول ابدت تعاونا كبيرا في هذا الجانب وتحاول ان تتفهم احتياجات سوق العمل الخليجي. وأكدت ان الأسواق الخليجية ما زالت جاذبة للعمالة الاجنبية الماهرة والدول المصدرة واعية لهذا الأمر ولذلك تحاول جاهدة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي تم الاتفاق عليها تحت مظلة الامم المتحدة عام 2015 والتي من ضمنها رفع مستوى جودة التعليم والتدريب المهني للعمالة.