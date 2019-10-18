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أعلنت هيئة البيئة رسمياً تسلمها موقع الاطارات المستعملة في ارحية من هيئة الصناعة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تحويل مسؤولية استكمال التخلص من الاطارات من الصناعة الى البيئة. وقال رئيس مجلس الادارة المدير العام لهيئة البيئة الشيخ عبدالله الحمود في تصريح صحافي امس ان البيئة تتعاون مع البلدية وهيئة الصناعة والهيئة العامة للرعاية السكنية للانتهاء من مشكلة مكب ارحية بفترة سريعة لتسليمها الى السكنية. وأضاف ان هيئة البيئة ستسلم الارض للسكنية في غضون عام حيث سيتم خلاله تحويل الاطارات الى المصانع لاعادة تدويرها او الى شركة اسمنت الكويت لتحويلها الى طاقة، مؤكدا ان الهيئة قادرة على التعامل مع العدد المتبقي من الاطارات. من جانبه قال نائب المدير العام للهيئة العامة للصناعة محمد العدواني انه وفقا لدراسة البلدية والرعاية السكنية تبين ان هناك 50 مليون اطار في المنطقة، مشيرا الى ان هيئة الصناعة ازالت 30 مليونا والمتبقي الان 20 مليونا.

واضاف ان الهيئة كلفت من قبل مجلس الوزراء الاشراف على الموقع الذي كان مسؤولية البلدية وتم تحديد مساحات في السالمي لانشاء مصانع لاعادة التدوير، حيث اكتفت هيئة الصناعة حاليا باعداد هذه الاطارات وتحولت المسؤولية الى هيئة البيئة ابتداء من اليوم.