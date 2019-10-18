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قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية امس ان «مصر من أكثر الدول استفادة والتزاما بسداد قروض الصندوق التنموية».

وأوضح في بيان بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لمصر أن الصندوق قدم منذ انشائه 50 قرضا الى مصر بإجمالي مليار دينار.

ونقل البيان عن المدير الاقليمي للدول العربية في الصندوق عبدالله المصيبيح قوله إن علاقات التعاون الانمائي بين البلدين ترسخت وتوطدت على مر السنين. وأوضح أن إجمالي المبالغ التي سحبت من القروض المذكورة حتى الآن بلغت 704 ملايين دينار سدد منها نحو 327 مليونا اي ما يعادل 46% من إجمالي المبالغ المسحوبة.