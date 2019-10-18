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دمشق أ.ف.ب: تعهد الرئيس السوري بشار الأسد أمس بالرد على الهجوم الذي تشنه تركيا منذ التاسع من الشهر الحالي في شمال شرق البلاد بكل الوسائل المشروعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا. وقال الأسد، خلال استقباله مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، ان الهجوم التركي هو غزو سافر وعدوان واضح، مضيفا أن سورية سترد عليه وتواجهه بكل أشكاله في أي منطقة من الأرض السورية عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة. وأضاف الأسد أن سورية ردت على الهجوم في أكثر من مكان عبر ضرب وكلائه وارهابييه. وتأتي تصريحات الأسد بعدما انتشرت القوات الحكومية في مناطق عدة قريبة من الحدود التركية بموجب اتفاق مع الأكراد. وأعلنت الادارة الذاتية الكردية الاتفاق مع الحكومة السورية على انتشار الجيش على طول الحدود مع تركيا لمؤازرة قوات سورية الديموقراطية قسد في تصديها للتوغل التركي. وبموجب الاتفاق، انتشرت وحدات من الجيش خلال اليومين الماضيين في مناطق حدودية عدة، أبرزها مدينتا منبج وعين العرب (كوباني) في محافظة حلب شمالا. ويصر الأكراد على أن الاتفاق مع دمشق عسكري، ولا يؤثر في عمل مؤسسات الادارة الذاتية التي أعلنوها بعد سيطرتهم على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق البلاد.