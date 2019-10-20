أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع في أحد المساجد في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان أثناء تأدية صلاة الجمعة والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وأكد سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع قيم الدين الإسلامي الحنيف ومع جميع الشرائع والأعراف والذي لم يراع منفذوه حرمة بيوت الله وحرمة الأنفس التي حرمها الله تعالى. سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع في أحد المساجد في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان أثناء تأدية صلاة الجمعة والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

