أول النهار

نيويورك - «كونا»: جددت الكويت استعدادها للتعاون المستمر والمثمر مع جميع الشركاء الانمائيين لتحريك عجلة التنمية بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 ومساعدة الدول التي تواجه أوضاعا خاصة على تعبئة مواردها وبناء قدراتها الوطنية. جاء ذلك في كلمة الكويت التي القاها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة حمد المزين أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند مجموعة البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة. وقال المزين «ان الوقت حان لتغيير نمط واسلوب تعاملنا مع التحديات الماثلة امامنا والناشئة وذلك عبر الوفاء بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا لبلوغ جدول التنمية المستدامة في اطاره الزمني». وتابع «نعول في هذا السياق على الدور الذي سيقوم به مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية في سياق قرار الجمعية العامة 72/279 بشأن إعادة تنظيم منظومة الأمم المتحدة الإنمائية».

ورحب المزين بما جاء في تقارير الأمين العام بشأن دعم عملية التنمية الشاملة في الدول التي تواجه أوضاعا خاصة لإحداث تغيير حقيقي في حياة من يعيشون في تلك البلدان وفق اولوياتها من خلال السعي نحو معالجة التحديات الانمائية المتبقية لضمان بلوغها للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.

