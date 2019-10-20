الأولى

أزاحت مصادر حكومية موثوقة النقاب عن خطة جاهزة لوقف السحب من الاحتياطي العام لتمويل المصروفات، عبر استخدام وشيك لقانون الصكوك لاصدار صكوك متوازنة تمول العجز بفترات سداد مناسبة للغاية. (طالع ص11)

وقالت ان الصكوك اداة مهمة لتمويل الموازنة العامة للدولة وسد عجز الميزانية وتمويل مشروعات التنمية.

وبينت المصادر ذاتها وجود تنسيق بين الجهات الاقتصادية العامة وعلى رأسها وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط وفريق دراسة وتطوير الأداء الحكومي واللجان المالية والاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، لضمان توظيف الايرادات العامة بشكل افضل وتصحيح مسار الانفاق بما يتناسب مع التحديات التي تواجهها السوق النفطية.

وأضافت المصادر ان وزارة المالية ستفعل صلاحياتها مع الجهات المتجاوزة لسقف الانفاق، مشيرة الى ان اجراءات مختلفة وجديدة تنتظر القيادات غير الجادة في ضبط المصروفات.

وتحدثت المصادر عن موجة غير عادية من التغييرات في المناصب القيادية ذات الطبيعة الاقتصادية في عدد من الجهات العامة، مشيرة الى ان اداء عدد من القيادات لا يتناسب مع توجهات الحكومة لترشيد النفقات حفاظاً على الاحتياطي العام.

وفي اطار ذي صلة دعت وزارة المالية في تعميم جميع المؤسسات والجهات الحكومية الى مواصلة الضغط وترشيد الانفاق وخفض المصروفات للميزانية 2020-2021 بما يحقق اصلاح الادارة المالية للقطاعات العامة على نحو اشمل، من اجل تطوير بيانات الميزانية العامة للدولة وللتفعيل الشامل والمتكامل للاصلاحات الهيكلية وتحسين الأداء المالي.

وكشف التعميم رقم 4 لسنة 2019 بشأن اعداد الميزانية الى اعتماد المحاسبة على اساس الاستحقاق، ويعني ذلك عدم الصرف والانفاق الا في الأمور الضرورية والمستحقة والتي لا يمكن الاستغناء عنها.