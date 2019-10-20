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يبدأ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم زيارة رسمية لمصر على رأس وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى تستمر يومين حيث يتضمن جدول الزيارة لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومباحثات مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.

وقال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان الزيارة الرسمية لسمو رئيس الوزراء تمثل دفعا مهما للعلاقات الثنائية الاخوية والبناءة والمتميزة بين البلدين.

واضاف الجارالله في تصريح لـكونا ان هذه الزيارة ستمثل اسهاما فعالا في رعاية علاقة البلدين والابقاء على حيويتها وتطورها لافتا الى انها تمثل ايضا تواصلا بين قيادتي البلدين حيث انها تأتي بعد الزيارة التاريخية والناجحة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للكويت في اغسطس الماضي.

واضاف انه مما يضاعف اهمية الزيارة انها تأتي في ظروف بالغة الدقة والخطورة تمر بها المنطقة تستوجب التشاور والتنسيق مع الاشقاء في مصر خاصة في ضوء الدور الريادي الذي تقوم به مصر حيال تطورات المنطقة والتحديات المحيطة بها. بدوره أكد سفيرنا في القاهرة محمد الذويخ أن الزيارة الرسمية لسمو رئيس مجلس الوزراء ستدفع بالعلاقات الثنائية الأخوية والبناءة والمتميزة بين البلدين الشقيقين الى آفاق أكبر وأرحب مثمنا العلاقات القوية والمتجذرة بين البلدين .

وأعرب عن ثقته في حيوية هذه الزيارة التي تعطي تدفقا ايجابيا مستمرا ودفعة قوية على مستوى العلاقة الأخوية المتميزة والتاريخية بين البلدين.

وقال الذويخ ان هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العمل الثنائي المشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية لافتا الى ان من ضمن أعضاء الوفد الرسمي المصاحب وفدا اقتصاديا وتجاريا كبيرا يمثل القطاع الخاص .

وقال نحن نشكل عمقا استراتيجيا لمصر ومصر تشكل عمقا استراتيجيا لنا وندعو الله أن يحفظ بلدينا وقيادتينا وشعبينا وان نحقق ما نحب ونصبو.

واكد في الوقت ذاته وجود رغبة كويتية ومصرية مشتركة لتعزيز العمل الثنائي المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة وما شابه داعيا المستثمرين الكويتيين لانتهاز اي فرصة استثمارية في مصر خاصة بعد التعديلات التي أجرتها على قانون الاستثمار الاجنبي.

وقال الذويخ بلا شك ستكون الزيارة المرتقبة لسمو رئيس مجلس الوزراء فرصة طيبة للقطاع الخاص الكويتي المصاحب ليطلع على هذه النظم والقوانين والفرص الاستثمارية.