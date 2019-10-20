الأولى

أكد تقرير مشروع استراتيجية القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات والعمل على تعديلها لتواكب تطورات سوق العمل في القطاع الخاص، بما يضمن ضبط ورفع كفاءة الأداء المؤسسي ويسهم في توفير فرص العمل الوظيفية المناسبة للمواطنين، مبينا أن القوانين المعمول بها حاليا قديمة ولا تواكب التطور والمستجدات الحديثة.

ودعا التقرير الذي حصلت النهار على نسخة منه إلى العمل على تكويت المهن القيادية في القطاع الخاص بالإضافة إلى تطوير ورفع نسبة القيادات النسائية في ذلك القطاع، انطلاقا من دور الحكومة في تعزيز دور المرأة ورفع مكانتها وتذليل العقبات التي تعيق جهودها في المشاركة بالتنمية الشاملة ضمن خطة كويت جديدة 2035 التي ينص أحد اهدافها على تمكين وتطوير المرأة.

وأشار إلى أهمية رفع كفاءة المواطنين، وتشجيع القطاع الخاص على تعيين الكويتيين، مع مواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات القطاع الخاص والعمل على تكويت المهن القيادية، مشيرا إلى ان فريق العمل القائم على وضع الخطة الاستراتيجية حرص على وضع اساساته بشكل دقيق من خلال جمع البيانات وتحليلها بهدف بناء استراتيجية تسهم في التمكين الوظيفي للعناصر الوطنية.

وأوضح مشروع استراتيجية القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، أن هدفه الأساس ينصب على رفع كفاء المواطنين من خلال التدريب وفقا لمعايير الجودة والتركيز على تقديم برامج تدريبية وأكاديمية نوعية تحقق التنافسية وتعزز قدرات المتدربين بما يسهم في تحقيق مخرجات متوافقة مع متطلبات القطاع الخاص.