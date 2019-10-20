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بيروت - الوكالات: تظاهر الآلاف من اللبنانيين أمس لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على فشل السلطات في ادارة الأزمة الاقتصادية في وقت تبادلت القوى السياسية الاتهامات بالمسؤولية عن تدهور الوضع حيث رفض حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر تلويح رئيس الحكومة سعد الحريري بالاستقالة بينما دعا الجيش المتظاهرين الى التزام التعبير السلمي غداة ليلة شهدت واجهات عنيفة واعمال شغب...(طالع ص 18).

وتشهد العاصمة ومناطق عدة منذ الخميس حراكاً جامعاً لم يستثن منطقة أو حزباً أو طائفة أو زعيماً، في تظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات، رفضاً لتوجه الحكومة الى اقرار ضرائب جديدة في وقت لم يعد بامكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة. وبعد تظاهرات حاشدة ليل السبت الأحد، تخلل بعضها أعمال شغب واعتقالات، عاد اللبنانيون الى الشارع، وتجمع المئات حاملين الأعلام اللبنانية أمام مقر الحكومة في وسط بيروت، الذي بدا صباحاً أشبه بساحة حرب تتصاعد منه أعمدة الدخان وسط تناثر الزجاج ومستوعبات النفايات. وتولى الجيش صباحاً اعادة فتح بعض الطرق الدولية، فيما كان شبان يجمعون الاطارات والعوائق تمهيداً لقطعها مجددا.

وفي مؤشر على حجم النقمة الشعبية، بدا لافتاً خروج تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على تيارات سياسية نافذة، أحرق ومزق فيها المتظاهرون صوراً لزعماء وقادة سياسيين ما استدعى ردود فعل غاضبة من مناصريهم.

وتخلل التجمع في وسط بيروت ليل الجمعة تدافع بين المشاركين والقوى الأمنية التي عملت على تفريقهم بالقوة عبر اطلاق خراطيم المياه وعشرات القنابل المسيّلة للدموع، ما تسبب بحالات اغماء وهلع. وانتهت التظاهرة بأعمال شغب من قبل شبان غاضبين أقدموا على تكسير واجهات المحال التجارية وواجهتي مصرفين وعدادات وقوف السيارات واشارات السير. وغطت بعض المصارف واجهاتها بألواح معدنية لحمايتها.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف سبعين شخصاً خلال قيامهم بأعمال تخريب واشعال حرائق وسرقة في وسط بيروت. وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية عن اطلاق سراح جميع المحتجزين.

وأمام ثكنة الحلو في بيروت، حاول مواطن حرق نفسه احتجاجاً على عدم معرفته مصير ابنه الذي كان معتقلاً قبل اطلاق سراحه. ودعت قيادة الجيش امس المتظاهرين الى التعبير بشكلٍ سلميّ وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة. ويكرر المتظاهرون مطلب الشعب يريد اسقاط النظام، مطالبين بعزل كل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والهدر والمحاصصة.

ومنح الحريري الجمعة شركاءه في الحكومة، في اشارة الى حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون، مهلة 72 ساعة، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في اصلاحات تعهدت حكومته القيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار. وبينما أبدى الحريري استعداده للتنحي، رفض الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في خطاب متلفز امس استقالة الحكومة محذراً من ترك مصير البلد للمجهول. ودعا الأفرقاء كافة الى تحمّل المسؤولية، منبهاً الى أن معالجة الوضع المالي والاقتصادي بالضرائب والرسوم سيؤدي الى انفجار شعبي.

وسلّطت التظاهرات الضوء على الانقسام بين فريقين داخل الحكومة، تتباين وجهات نظرهما حول اجراء الاصلاحات من جهة، وملف العلاقة مع سورية المجاورة من جهة ثانية. وسجل الاقتصاد اللبناني في العام 2018 نمواً بالكاد بلغ 0,2% وقد فشلت الحكومات المتعاقبة باجراء اصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد.