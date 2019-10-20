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سفارتنا في بيروت أجْلت عدداً من المواطنين


قامت سفارتنا في بيروت أمس باجلاء عدد من المواطنين الكويتيين من بيروت واعادتهم الى البلاد بعد أن تعثرت بهم السبل للوصول الى مطار الحريري لقطع الطرق المؤدية اليه من قبل المتظاهرين اللبنانيين.
وشكر المواطنون العائدون أعضاء السفارة في بيروت واصفين اياهم بالأبطال الذين تمكنوا من اختراق كل الحواجز لايصال المواطنين الى المطار مع توفير الحماية اللازمة لهم وتأمين كل احتياجاتهم. وكانت سفارتنا لدى لبنان دعت المواطنين العازمين على القدوم الى لبنان للتريث نظرا لما تشهده الساحة اللبنانية من مظاهرات واضطرابات مطالبة الموجودين هناك بالحذر والابتعاد عن مناطق التجمهر. وقالت السفارة في بيان صحافي «على المواطنين الموجودين في الأراضي اللبنانية اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات»، داعية اياهم الى أهمية اتباع الارشادات الأمنية والتواصل مع السفارة في حال طلب المساعدة على رقم الطوارئ 00961071171441.


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