الأولى

دعت دراسة صادرة عن وزارة التربية إلى إعادة توزيع المعلمين والمعلمات على المدارس، نظرا لتكدس الأعداد في مدارس ، وقلتها في مدارس أخرى، مشيرة إلى وجود زيادة كبيرة جدا في بعض المدارس بجميع المناطق التعليمية.

وكشفت الدراسة التي حصلت النهار على نسخة منها عن وجود تفاوت كبير في معدل كلفة الطالب ببعض رياض الاطفال ومدارس التعليم العام، لافتة إلى ارتفاع كلفة الطالب في المدارس التي تعالج صعوبات التعلم بالرغم من قلة عدد طلابها.

وأكدت أن تفاوت كلفة الطالب بين المدارس يرجع لتفاوت عدد المعلمين فيها، مبينة أن ارتباط كلفة الطالب بعدد المعلمين وعدد الطلبة بالمدرسة يؤدي إلى تفاوت الكلفة عندما يكون عدد المعلمين أكبر من احتياج المدرسة.

وأشارت إلى أن ارتفاع كلفة الطالب في بعض المدارس قد يرجع إلى ارتفاع عدد المعلمين الكويتيين، في حين أن انخفاض الكلفة يرجع إلى ارتفاع عدد المعلمين الوافدين، مؤكدة أن متوسط كلفة الطالب بحاجة إلى إعادة توزيع بشكل عادل بما يتناسب مع عدد الطلبة.

وأوضحت أن اجمالي متوسط كلفة الطالب في رياض الاطفال يبلغ 4 آلاف و799 ديناراً، مبينة أن عدد الاطفال يبلغ 42 ألفاً و946 موزعين على ألف و778 فصلا وتشرف عليهم 7 آلاف و140 معلمة، فيما بلغ متوسط الكلفة في المرحلة الابتدائية التي تحتضن نحو 153 ألفاً و14 طالبا وطالبة موزعين على 6 آلاف و177 فصلا يبلغ 3 آلاف و191 دينارا.

وبينت أن اجمالي كلفة طالب المرحلة المتوسطة 3 آلاف و438 دينارا بينما يبلغ عدد الطلبة 113 ألفا و721 تلميذا وتلميذة موزعين على 4 آلاف و595 فصلا دراسيا يشرف عليهم 20 ألفاً و839 معلما ومعلمة، بينما تبلغ الكلفة لطالب المرحلة الثانوية 3 آلاف و316 ديناراً، حيث إن هناك 14 ألفاً و524 معلما ومعلمة يشرفون على 72 ألفاً و645 طالبا وطالبة موزعين على 3 آلاف و95 فصلا.