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توقعت مصادر مطلعة لـالنهار عن بدء التشغيل الفعلي للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية خلال 20 يوماً على أقصى تقدير، لافتة الى أن عودة الانتاج ستؤدي الى زيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تصل الى 5.5 % حيث انه من المتوقع أن ترتفع حصة الكويت بواقع 300 ألف برميل يومياً.

وافادت المصادر بأن عودة الانتاج تأتي بعد مفاوضات ماراثونية متواصلة، أجراها مسؤولون كويتيون على مدى الشهور الماضية، والتي شهدت تحركاً ملموساً بعد تولي وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وذلك بعد 5 سنوات من توقف الانتاج في المنطقة المقسومة.

وقالت انه تمت مناقشة التفاصيل والاتفاق على كل بنود اتفاقية المنطقة المقسومة، وفي انتظار اعتماد الحكومتين الكويتية والسعودية للاتفاقية وفقاً للأنظمة البروتوكولية في الجانبين.