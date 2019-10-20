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أعلنت وزارة التجارة أمس ان إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها اصدرت خلال سبتمبر الماضي 30 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة.

واضافت في بيان صحافي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ17 شركة عقارية و4 شركات مجوهرات وشركة تأمين إضافة إلى إصدار أمر بالزام 19 شركة عقارية و4 شركات مجوهرات و5 شركات صرافة و4 شركات تامين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون. وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 80 شركة عقارية وشركة صرافة واحدة و26 شركة مجوهرات و5 شركات تأمين.

واشارت إلى ان الادارة حدثت إيضاً بيانات 77 ترخيصا موزعة على 55 شركة عقارية و20 شركة مجوهرات وشركة صرافة واحدة وشركة تأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقبا لـ31 شركة عقارية و21 شركة مجوهرات وشركتي تأمين وصرافة.

ولفتت إلى انها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لـ 4 شركات عقارية وشركة تامين إضافة إلى 10 تقارير للرقابة الميدانية شملت 6 شركات عقارية و8 شركات صرافة و19 للمجوهرات.