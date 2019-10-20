الأولى

أطلقت الكويت والولايات المتحدة رسميا مجلسا مشتركا للأعمال في تحرك يهدف «بشكل حصري» إلى التركيز على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال «مركز» لمجتمعي الأعمال لديهما «لتعميق وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية».

وقالت الغرفة التجارية الأميركية في بيان على هامش مراسم إطلاق مجلس الأعمال الكويتي الأميركي إن المجلس الجديد سيعمل مع القطاعين الخاص والحكومي «لتحديد الأولويات وتبادل أفضل الممارسات لتعزيز التنافسية الاقتصادية للبلدين في سوق عالمية متنامية». من جانبه، أكد سفيرنا لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم الصباح إن مجلس الأعمال «يضفي صبغة رسمية على علاقة قوية وطويلة الأمد بين القطاعين الخاصين في بلدينا.. علاقة تعود إلى أكثر من 70 عاما وتمتد عبر مجموعة من القطاعات».

بدوره. قال وزير التجارة الأميركي ويلبر روس «إننا نحتفل بحصد ثمار جهود جماعية من شأنها أن تعزز روابطنا التجارية».

وأوضح أن «المجلس الجديد سيزود حكومتي البلدين بالتوصيات التي نحتاجها من أجل تحسين العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب» من خلال تعزيز دور شركات كلا البلدين في ازدهار سوق الآخر.

ووصف رؤية الكويت الجديدة المتعلقة بخطة التنمية الوطنية بحلول عام 2035 بأنها «طموحة»، داعيا إلى توفير الفرص من خلالها أمام الشركات الأميركية للعمل في مختلف القطاعات بالكويت.

وأكد روس أن «نجاح» الشركات الأميركية في الأسواق الخارجية يعتمد غالبا على «نجاح حكومتنا في التفاعل مع الحكومات الأخرى».

وأكد أن مجلس الاعمال «سيكون مصدرا رئيسا لتقديم النصائح التي من شأنها أن تساعد في تعزيز الفرص للشركات الأميركية في الكويت» مضيفا «اننا نتطلع إلى العمل معكم.. لدى الولايات المتحدة والكويت إرثا غنيا وطويلا معا».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون الدولية في غرفة التجارة الأميركية مايرون بريليانت إن «الولايات المتحدة والكويت حافظتا على علاقات دبلوماسية قوية لسنوات عديدة والغرفة متحمسة للبناء على هذا الأساس المتين وتعزيز المشاركة التجارية لهذه الشراكة».

وأضاف «نحن نقدر الدعم الذي تلقيناه من العديد من كلا البلدين لإنشاء هذا المجلس ونتطلع إلى تطوير هذا البرنامج».