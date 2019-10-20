وطن النهار

القاهرة - «كونا»: أكد سفير الكويت في القاهرة محمد الذويخ أن الزيارة الرسمية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لبلده الثاني مصر اليوم الأحد ستدفع بالعلاقات الثنائية الأخوية والبناءة والمتميزة بين البلدين الى آفاق أكبر وأرحب.

وثمن السفير الذويخ في تصريح لـ (كونا) بمناسبة زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء العلاقات القوية والمتجذرة بين البلدين.

موضحا ان الزيارة تأتي بعد شهر من زيارة كبيرة قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لبلده الثاني الكويت ولقائه سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

وأعرب عن ثقته في «حيوية» هذه الزيارة التي تعطي تدفقا ايجابيا مستمرا ودفعة قوية على مستوى هذه العلاقة الأخوية المتميزة والتاريخية بين البلدين.

وقال الذويخ ان «هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العمل الثنائي المشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية» لافتا الى ان من ضمن أعضاء الوفد الرسمي المصاحب وفدا اقتصاديا وتجاريا كبيرا يمثل القطاع الخاص الكويتي.

وذكر ان هذا الزخم في الزيارات الرسمية المتبادلة «دليل على أن هناك تدفقا ايجابيا في هذه العلاقة الأخوية المتميزة» مشيرا الى أن الكويت ومصر ترتبطان بعلاقات تاريخية ليست وليدة اليوم وانما منذ أمد طويل.

وقال السفير الذويخ «تشاركنا معا في الدم وفي الدفاع عن مصالح كلا البلدين وعن وجودهما» موضحا ان التاريخ يشهد وقوف دولة الكويت من خلال جيشها الباسل خلال حرب 1967 وعمليات الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

واضاف «لا ننسى كذلك وقوف مصر سواء في أزمة عبدالكريم قاسم او الغزو العراقي البغيض ووقوف الجيش المصري والسياسة المصرية والشعب المصري مع الكويت» في تلك المحن». كما لفت الى وجود تبادلات عدة بين البلدين الشقيقين في كل المجالات الثقافية والصحية والتعليمية والعلمية وغيرها من مجالات العمل المشترك مؤكدا حرص قيادتي البلدين على الدفع بهذه العلاقات الى آفاق أكبر وأرحب.

وقال السفير الذويخ «نحن نشكل عمقا استراتيجيا لمصر ومصر تشكل عمقا استراتيجيا لنا وندعو الله أن يحفظ بلدينا وقيادتينا وشعبينا الى ما نحب ونصبو».

واكد في الوقت ذاته وجود رغبة كويتية ومصرية مشتركة لتعزيز العمل الثنائي المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة وما شابه داعيا المستثمرين الكويتيين لانتهاز اي فرصة استثمارية في مصر «خاصة بعد التعديلات التي أجرتها على قانون الاستثمار الاجنبي».

وقال السفير الذويخ «بلا شك ستكون الزيارة المرتقبة لسمو رئيس مجلس الوزراء فرصة طيبة للقطاع الخاص الكويتي المصاحب أن يطلع على هذه النظم والقوانين والفرص الاستثمارية».

وأعرب عن ثقته بأن زيارة سمو الشيخ جابر المبارك ستسهم في تعميق وترسيخ العلاقات الثنائية الاخوية المتميزة والدفع بها الى مجالات أكبر في جوانبها ذات المنافع المتبادلة والمشتركة بين البلدين الشقيقين.

ومن المقرر ان يبدأ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم زيارة رسمية لمصر على رأس وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى.

ويتضمن جدول الزيارة التي تستمر يومين لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومباحثات مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.

هذا وترتبط الكويت ومصر بعلاقات تعود الى منتصف القرن الـ19 اقتصرت على التجارة في بدايتها وازدادت رسوخا ومتانة في ضوء رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

وتعتبر العلاقات المصرية - الكويتية المتجذرة عبر تاريخ البلدين نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية وتزداد اهميتها من خلال التنسيق والتعاون المستمر في مختلف القضايا وعلى جميع الصعد.

ولم يقتصر التمايز في العلاقات بين البلدين على مجالات بعينها بل كانت متكاملة في كل الميادين سواء السياسية او الاقتصادية او العسكرية او الثقافية والاعلامية والتعليمية والقضائية والفنية والسياحية والصحية والزراعية وايضا العلاقات الاجتماعية وغيرها من المجالات.

عقب استقلال الكويت كانت مصر اولى الدول التي اعترفت على الفور بالدولة الجديدة حيث سلم المرحوم عبد العزيز حسين اوراق اعتماده الى الرئيس جمال عبد الناصر كأول سفير للكويت لدى القاهرة وذلك في 20 ديسمبر 1961 ولم تمض سوى اشهر قليلة حتى قدم محمد عبد العزيز اوراق اعتماده في 19 مارس عام 1962 الى الشيخ عبدالله السالم الصباح كأول سفير لمصر في الكويت.

ومما رسخ العلاقات الاخوية الكويتية - المصرية محنة الغزو العراقي حيث وقفت مصر بكل امكاناتها من اجل استعادة الحق الكويتي ممن اغتصبه في مشهد سبق تكراره عندما وقفت الكويت الى جانب مصر في مواجهة عدوان يونيو 1967 وفي حرب اكتوبر عام 1973.

ومنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين بعد استقلال الكويت عام 1961 بدأت العلاقات بين الجانبين في التنامي المطرد.

حيث استقبلت القاهرة الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح ثلاث مرات متتالية خلال 1964 في مؤتمري القمة العربية اللذين عقدا في القاهرة والاسكندرية والثالثة في مؤتمر دول عدم الانحياز.

