وطن النهار

أكد تقرير مشروع استراتيجية القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، ضرورة اعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات السابقة والعمل على تعديلها لتواكب تطورات سوق العمل في القطاع الخاص، بما يضمن ضبط ورفع كفاءة الأداء المؤسسي ويساهم في توفير فرص العمل الوظيفية المناسبة للمواطنين، مبينا أن القوانين المعمول بها حاليا قديمة ولا تواكب التطور الحالي والمستجدات الحديثة.

ودعا التقرير من خلال التقرير النهائي لفريق استراتيجية تنمية القوى العاملة في القطاع الخاص والذي حصلت «النهار» على نسخة منه، الى العمل على تكويت المهن القيادية في القطاع الخاص بالاضافة الى العمل على تطوير ورفع نسبة القيادات النسائية في القطاع الخاص، انطلاقا من دور الحكومة في تعزيز دور المرأة ورفع مكانتها وتذليل العقبات التي تعيق جهودها في المشاركة بالتنمية الشاملة والمستدامة للدولة ضمن الخطة الاستراتيجية كويت جديدة 2035 التي ينص أحد اهدافها على تمكين وتطوير المرأة.

وأشار الى أهمية رفع كفاءة المواطنين من باحثين عن عمل وعاملين في القطاع الخاص من خلال التدريب، وتشجيع القطاع الخاص على تعيين الكويتيين، مع الأخذ بالاعتبار بضرورة مواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات العمل في القطاع الخاص والعمل على تكويت المهن القيادية، مشيرا الى فريق العمل القائم على وضع الخطة الاستراتيجية حرص على وضع أساساته بشكل دقيق من خلال جمع البيانات وتحليلها بهدف بناء استراتيجية تساهم في التمكين الوظيفي للعناصر الوطنية.

رفع الكفاءة

واوضح مشروع استراتيجة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، أن الهدف الأساسي ينصب في رفع كفاء المواطنين من خلال التدريب وفقا لمعايير الجودة والتركز على تقديم برامج تدريبية وأكاديمية نوعية تحقق الميزة التنافسية وتعزز قدرات المتدربين الثقافية والفكرية والحياتية بما يسهم على تحقيق مخرجات تدريب عالية ومتوافقة مع متطلبات القطاع الخاص.

وبين أن من أهم الاهداف التي يسعى لها قطاع شؤون القوى العاملة تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص من خلال توفير افضل الفرص الوظيفية لهم والتي تتوافق مع مؤهلاتهم الدراسية، مؤكدة على أهمية التواصل مع شركات القطاع الخاص لبحث أفضل السبل لتوفير الفرص الوظيفية والعمل على تفوير البرامج التدريبية ذات الجودة العالية لرفع كفاءة الباحثين عن عمل والتي تعمل على تشجيع شركات القطاع الخاص لتعيينهم. ولفت الى أهمية مواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات العمل في القطاع الخاص من خلال تقريب وجهات النظر فيما بين متطلبات العمل في القطاع الخاص ومخرجات التعليم بكل مستوياتها وذلك لتقليل الفجوة فيما بينهما، بالاضافة الى أهمية الحرص على متابعة البرامج التدريبية لذوي الخبرة والمعنية بالترقي الوظيفي سعيا لتوفير كفاءات قيادية في القطاع الخاص بما يضمن تكويت المهن القيادية. وأوصى فريق العمل، بضرورة الارتقاء بعملية التدريب ودعمها واستثمارها للباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة والتي سيتم التركيز فيها على تطوير الخطط التدريبية المقدمة ونوعية البرامج التدريبية التي سيقدمها القطاع الخاص للعاملين فيه، بالاضافة الى تكوين فريق اعلامي أكاديمي معزز بالكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص يهدف الى تغيير قناعات الاجيال القادمة لتوجيههم للعمل في القطاع الخاص، الى جانب مد جسور التواصل والعمل بين هيئة القوى العاملة وجهات التعليم العالي للموائمة بين مخرجات التعليم والفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص.

6 غايات

الى ذلك، أكد الملخص التنفيذي لادارة تنمية القوى العاملة الوطنية، أن الخطة الاستراتيجية بنيت على أساس ست غايات رئيسة منها رفع مستوى البرامج التدريبية المقدمة وفقا لمعايير الجودة المحلية والعالمية التي تتماشى مع اهداف خطة التنمية، والارتقاء بعملية التدريب في القطاع الخاص ودعمها واستثمارها في اتجاه التنمية المستدامة التي سيتم التركيز فيها على تطوير البنية التحتية من قاعات التدريب والمراكز البحثية والمراكز الميدانية، بالاضافة الى الارتقاء بالبيئة الادارية ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة والباحثين عن العمل والعاملين في القطاع الخاص، الى جانب تدعيم علاقات الشراكة والتعاون مع جهات التدريب الحكومية وغير الحكومية المحلية والاقليمية والدولية، فضلا عن وضع خطة اعلامية متطورة لنشر الخدمات المقدمة الى جميع الجهات المستفيدة. وبين أن ادارة تنمية القوى العاملة تتطلع لتحسين من جودة الاداء وتطوير العمل للاتجاه نحو تأسيس مركز تنمية القوى العاملة الوطنية خلال الفترة 2017/2021، ليكون لها رسالة تتحرك نحو مواكبة الاتجاهات الحديثة في التدريب وتطوير ورفع مستوى كفاءة مقدمي الخدمات التدريبية وتنمية وتطوير مستوى القوى البشرية المقبلة والداخلة الى سوق العمل.

وذكر ان نقاط القوة تتمركز في تعزيز العلاقات مع شركات الخاص وتطويرها الى شركات استراتيجية ما يعود بالنفع على الجهتين، وتوفير الميزانية اللازمة لاقامة المشاريع والبرامج التدريبية والعمل الجماعي وروح الفريق الواحد وقيادة متفهمة وواعية للمهام والمسؤوليات المناطة بالادارة والاصرار على التغيير للافضل بالاضافة الى توفير دورات تدريبية عالمية لرفع كفاءة الموظفين ووجود دراسات مصغرة للاحتياجات التدريبية يتم على اساسها طرح البرامج التدريبية.

الحوافز المالية

وأوضح أن نقاط الضعف تتمثل في قلة الحوافز المالية للعاملين في الادارة والمستفيدين من خدمتها وعدم تطابق الاختصاصات التنظيمية للادارة مع الاعمال الفعلية، وطور الدورة المستندية الخاصة باجراء العمل وضعف تسويق خدمات الادارة والبرامج ككل لدى القطاع الخاص، وضعف التواصل بين ادارات البرنامج، بالاضافة الى البيروقراطية الحكومية وعدم الاستقلالية في اتخاذ القرار، وعدم تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل كامل.

وأفاد أن هناك الكثير من الفرص العائدة من الخطة الاستراتيجية التي تضمن الشراكة الناجحة مع القطاعات الجاذبة والبدء بتعديل القرارات التي من شأنها رفع أداء الادارة ورفع مستوى التدريب للاشرافيين وتطبيق آلية الدوران الوظيفي بين العاملين وذلك لتحقيق الابداع الوظيفي والتجديد في العمل، وعمل استطلاعات رأي متكاملة كل 3 أشهر تستهدف الشرائح التي تخدمها الادارة وتقييم كل استطلاع بحرفية، علاوة على عمل حملات اعلامية لكل مشروع وتخصيص وحدة اعلامية داخل الادارة فضلا عن انشاء قسم التقييم ووضع نظام تقييمي بشكل علمي بحيث تكون مرجعاً لتقييم المشاريع.

ونبه، من مخاطر تتمثل بوجود منافسين بنفس الخدمات التي تقدمها الادارة مثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وغيرها، وعدم التجديد في البرامج والانشطة التدريبية وسوء وتأخر المنظومة القرارية وتقلص الميزانية وعزوف الطلبة والباحثين عن عمل في المشاركة بالبرامج التي تطرح من قبل الادارة وعدم تفعيل مشروع تصنيف شركات التدريب، الى جانب تقليل الحوافز المالية للمستفيدين من البرامج من الطلبة والباحثين عن عمل حيث تعتبر من الادوات المشجعة للاقبال على البرامج التدريبية.

إدارة الأزمات

وكشف عن العوامل الخارجية المؤثرة على عمل الادارة التي تشمل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية، مبينا أن السياسية تتمثل في مجلس الامة ومجلس الوزراء والعوامل الامنية واستقدام العمالة والبطالة ووضع خطط والتفكير في الاستراتيجيات البعيدة المدى لأي أزمات متوقعة وزيادة المشاريع التنموية الشبابية، بينما الاقتصادية تتمثل باسعار النفط وكثافة الوافدين والرواتب المتدنية وتطبيق نظام التكويت في القطاع الخاص بتنفيذ قرار تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية وزيادة الرواتب. واوضح أن مؤثرات العوامل الاجتماعية تتمثل في مسميات وظيفية غير لائقة وعزوف الكويتيين عن العمل في بعض الوظائف وعدم تكافؤ فرص العمل مع المؤهلات العلمية عند التوظيف وثقافة المجتمع حول العمل في القطاع الخاص، وفتح مجال التوظيف في القطاع الحكومي عن طريق ديوان الخدمة المدنية، بينما مؤثرات العوامل التكنولوجية تتمثل في استخدام الاوراق وسوء التنسيق في نظام المراسلات وعدم استخدام البرامج التكنولوجية الحديثة في الاجتماعات وتعديل النظام في اجهزة البرنامج والاستغناء عن المعاملات الورقية، بينما العوامل القانونية تتمحور في لجنة المناقصات والفتوى والتشريع والبيوت الاستشارية وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والقوانين القديمة التي لا تواكب التطور الحالي والمستجدات الحديثة، وكذلك القرارات المنظمة لقانون دعم العمالة التي تحتاج للتطوير، الى جانب ضرورة المراجعة الدورية لقرار النسب وتوفير الضبطيات القضائية، وفرض الرسوم على الوافدين بشكل سنوي يصب في النهاية بصندوق تدريب العمالة الوطنية. النظام الآلي

قسم تنسيق التدريب، يهدف الى تفعيل النظام الآلي والميكنة من خلال الاعلان عن العقود التدريبية وآلية التسجيل للباحثين عن العمل والمكافآت والصرف المالي للجهات واثبات المديونيات، وتهيئة موظفي القسم من خلال دورات تدريبية ذات كفاءة عالية وتخصصية والتي من شأنها ترفع من المهارات وتساعد على عملية الاشراف على القعود التدريبية، وأن تكون العقود التدريبية منتهية بشهادات تخصصية معتمدة عالميا، بالاضافة الى الطموح في الاستقلالية في تنفيذ البرامج التدريبية التأهيلية للباحثين عن العمل من خلال تفعيل وتشغيل المركز التدريبي والعمل على توفير ميزانية الدولة من خلال توفير العقود التدريبية والاشراف عليها في مركز التدريب الجديد، فضلا ان تكون جميع العقود التدريبية منتهية بنسبة من 50% الى 100% لتفادي مشكلة البحث عن فرص وظيفية لمخرجات التدريب بعد الانتهاء من العقد.

مراحل المشروع

قام فريق العمل في المرحلة الاولى من المشروع بمناقشة الاستبيان الذي عمم على شركات القطاع الخاص والتعديل عليه وذلك سعيا للحصول على اكبر قدر من المعلومات التي ستساهم في تحديد مسار الخطة الاستراتيجية والاجراءات التي سيتم اتبعاها لاحقا لتحقيق اهدافها.

وفي وقام في المرحلة الثانية بالتعديل والانتهاء من الاستبيان الموجه للشركات ورفع توصياته لقسم التقييم في ادارة تنمية القوى العاملة، ثم قام بحصر عدد الشركات ضمن قاعدة بيانات تشمل على بيانات التواصل الخاصة بهم وتسليمها للموظف المعني بقسم التقييم لارسال رابط الاستبيان عن طريق البريد الالكتروني وتحليل النتائج، ثم عمل الفريق على متابعة تحليل نتائج الاستبيان ووضع التقرير النهائي لاعتماده وتقديم نسخة منه لجهات التعليم العالي في الكويت مرفقا بالتوصيات ورصد ردود أفعال الجهات التعليمية تجاه نتائج التحليل التي ستؤدي الى تحديد طبيعة البرامج التدريبية التي يجب توفيرها للباحثين عن عمل وذلك لضمان فرص أفضل لتوظيفهم في شركات القطاع الخاص.

توجيه الطلبة

مؤشرات الاداء الرئيسة في الخطة الاستراتيجية تشمل مراقبة تدريب الطلبة والتي تهدف الى السعي لتعديل قرار تدريب الطلبة خلال فترة الاجازة الصيفية ليشمل فئات أكثر ويكون بحوافز مادية مجزية، ووضع خطة متكاملة لأنشطة الرقابة لتكون على مدار السنة وأخرى اعلامية لانشطة مراقبة تدريب الطلبة، بالاضافة الى استقطاب اعداد اكبر من الطلبة للتسجيل في البرنامج التدريبي والتسويق عن مشروع تدريب الطلبة بفاعلية، الى جانب التركيز على فئات الطلبة المتوقع تخرجهم والعمل على تغيير قناعاتهم للتوجه للعمل في القطاع الخاص، فضلا عن تصميم برنامج تدريبي للطلبة وفقا لفئاتهم العمرية لتهيئتهم للعمل في القطاع الخاص.

جائزة التميز

ضمن هيكل الخطة مراقبة التخطيط وتقييم التدريب المنوط بتسويق أعمال قسم تحديد المتطلبات التدريبية لأكبر عدد من شركات القطاع الخاص، وتصميم ورش عمل لموظفي القطاع الخاص المعنيين باعداد خطط التدريب لجهاتهم، ووضع معايير تقييم ثابتة لجائزة التميز التدريبي، واعتماد البريد الالكتروني كأحد المراسلات الرسمية، ورفع كفاءة موظفي قسم تحديد المتطلبات التدريبية عن طريق البرامج التخصصية.