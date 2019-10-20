وطن النهار

واشنطن - «كونا»: قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. الدكتور خالد مهدي ان الكويت من اوليات الدول التي تبنت مؤشر (رأس المال البشري) انطلاقا من اهتمامها بكفاءة الاستثمار فيه وبمدى انعكاس ذلك على التنافسية العالمية.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ (كونا) على هامش استضافة البنك الدولي وبالتعاون مع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي عرضا حول رؤية (كويت جديدة 2035).

واضاف مهدي انه تمت مناقشة مؤشر (المرأة وانشطة الاعمال) فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وكذلك المشروع الذي وقعته الكويت مع البنك الدولي بشأن سوق العمل ووضع استراتيجية جديدة للوظائف الوطنية.

وشدد على اهمية التنسيق بين دورة برنامج البنك الدولي في الكويت للفترة من عام 2020 - 2024 ورؤية (كويت جديدة 2035) وكذلك مع الخطة الانمائية الثالثة 2020 - 2025. واردف بالقول «اتفقنا على اهمية تنسيق جميع انشطة البنك الدولي مع الخطة الوطنية والتي تعد خطوة حاسمة ومهمة للغاية».

