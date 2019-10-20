وطن النهار

كشفت وزارة التربية، عن وجود تفاوت كبير في معدل كلفة الطالب ببعض رياض الاطفال ومدارس التعليم العام، بينما يوجد تناسب في كلفة الطالب بين مدارس رياض الأطفال والتعليم العام على المستوى العام للمدراس، مشيرة الى ارتفاع كلفة الطالب في المدارس التي تعالج صعوبات التعلم الذى الطلبة بالرغم من قلة عدد الطلبة.

وأكدت التربية في آخر دراسة اجرتها حول معدل كلفة الطالب في جميع المدارس لمختلف المناطق التعليمية التي حصلت «النهار» على نسخة منها، أن تفاوت كلفة الطالب بين بعض المدارس يرجع لتفاوت عدد المعلمين فيها، مبينة أن ارتباط تكلفة الطالب بعدد المعلمين وعدد الطلبة بالمدرسة يؤدي الى تفاوت الكلفة عندما يكون عدد المعلمين أكبر من احتياج المدرسة له.

وأشارت الى أن ارتفاع كلفة الطالب في بعض المدارس قد يرجع الى ارتفاع عدد المعلمين الكويتيين، في حين أن انخفاض الكلفة يرجع الى ارتفاع عدد المعلمين الوافدين، مؤكدة أن متوسط كلفة الطالب بحاجة الى اعادة توزيع بشكل عادل في بعض المدارس للمعلمين بما يتناسب مع عدد الطلبة.

ودعت الدراسة الى ضرورة اعادة توزيع المعلمين والمعلمات في بعض المدارس، نظرا لتكدس الأعداد في مدارس وقلة الاعداد في مدارس أخرى، والاشارة الى الأسباب في الزيادة الكبيرة جدا لبعض المدارس في جميع المناطق التعليمية، من قبل الادارة المالية وخاصة التي تعنى بطلبة صعوبات التعلم وذي الاعاقة، موضحة أن يعزى ارتفاع كلفة الطالب الى قيمة الصيانة التي قد تقوم بها المنطقة التعليمية أو الاستهلاك السنوي للمدراس الجديدة التي يجب الاشارة اليها.

وأوضحت أن اجمالي متوسط كلفة الطالب في رياض الاطفال يبلغ 4 آلاف و799 ديناراً ومن رواتب المعلمين 3 آلاف و10 دنانير، مبينة أن عدد الاطفال يبلغ 42 ألفاً و946 موزعين على ألف و778 فصلا وتشرف عليهم 7 آلاف و140 معلمة، فيما بلغ متوسط الكلفة في المرحلة الابتدائية التي تحتضن نحو 153 ألفاً و14 طالبا وطالبة موزعين على 6 آلاف و177 فصلا يبلغ 3 آلاف و191 ديناراً ومن رواتب المعلمين البالغ عددهم 24 ألفاً و60 معلما ومعلمة ألفان و566 ديناراً.

وبينت أن اجمالي تكلفة طالب المرحلة المتوسطة 3 آلاف و438 ديناراً ومن رواتب المعلمين ألفان و854 ديناراً باعتبار ان عدد يبلغ 113 ألفاً و721 تلميذا وتلميذة موزعين على 4 آلاف و595 فصلا دراسيا يشرف عليهم 20 ألفاً و839 معلما ومعلمة، بينما تبلغ الكلفة لطالب المرحلة الثانوية 3 آلاف و316 ديناراً ومن رواتب المعلمين ألفان و721 ديناراً، حيث ان هناك 14 ألفاً و524 معلما ومعلمة يشرفون على 72 ألفاً و645 طالبا وطالبة موزعين على 3 آلاف و95 فصلا.

