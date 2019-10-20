وطن النهار

أطلقت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية أمس الثلاثاء مسابقة (هاكثون الكويت 2019) بهدف اشراك الموهوبين من طلبة الجامعات من جميع التخصصات في وضع حلول مبتكرة للقضايا العامة والمجتمعية.

وقالت الجائزة في بيان صحافي ان هذه المسابقة تندرج ضمن مبادرتها الجديدة هذا العام (أكاديمية المعلوماتية) التي تهدف الى تنمية المهارات التكنولوجية والبرمجية لدى الشباب وتدريبهم على الاختراع والابتكار تلبية لرؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (كويت جديدة 2035) التي صدرت عنها رؤية الجائزة (2015/2020) في دعم التحولات الرقمية في مجالات المعرفة والاقتصاد.

واوضح البيان أن مسابقة الـ(هاكثون) تشارك فيها نخبة من طلبة الجامعات الراغبين في توظيف خبراتهم النظرية وجعلها خبرات عملية ملموسة اذ توفر فرصة الحصول على تجربة في العالم الحقيقي من خلال تدريبهم على تصميم بعض الابتكارات وتصنيعها رقميا. وذكر أن الـ(هاكثون) تمكن الطلبة من الاستكشاف وعمل الأبحاث واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة اضافة الى استهدافها تنمية الفكر الابداعي والمستقبلي لدى المشاركين وتأهيلهم للتعامل مع الواقع العملي والاحتكاك بسوق العمل الفعلي.

وأكدت الجائزة أن الـ(هاكثون) يعتبر ميدانا للتنافس الابداعي والابتكاري للاسهام في التحول الرقمي بالمجالات المختلفة وهو برنامج ابتكاري تعليمي في العالم الحقيقي يربط طلبة الجامعات مع مراكز الابتكار في الكويت.

