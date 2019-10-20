وطن النهار

أطلقت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مبادرة جديدة بعنوان (KFAS Inspo) تتضمن سلسلة من المحاضرات التي تستهدف المهم الشباب وتحفيزهم والتي يلقيها نخبة مميزة من شباب الكويت والخبراء والأكاديميين من أصحاب الكفاءات والخبرات الطويلة في مجالات عدة أهمها العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد مدير ادارة المعرفة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي قتيبة الربعي، خلال محاضرة «رحلة الكويت الى الفضاء» التي حاضر فيها الدكتور بسام الفيلي في مركز جابر الأحمد الثقافي، أن المبادرة تستهدف شريحة الشباب الكويتي لزيادة شغفهم بالعلوم والتكنولوجيا وتشجيعهم على مواصلة العطاء والبحث العلمي وتعزيز الثقافة العلمية والاستفادة من خبرات نظرائهم.

أوضح ان المبادرة تتضمن حوارات مع شخصيات كويتية ملهمة حققت انجازات مهمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وأسهمت في بناء الكويت وتحقيق نهضتها وتعزيز مسيرة التنمية وتطوير مسيرتها التعليمية والعلمية.

واضاف: «كما تتضمن المبادرة استقطاب متحدثين من فئة الشباب ممن حققوا انجازات مهمة على الأصعدة المحلية والاقليمية والعالمية لابراز عطاءاتهم أمام نظرائهم من شريحة الشباب وتحفيزهم على المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق النجاح والتميز».

وبين أن هذه المحاضرة تعتبر الجلسة الحوارية الاولى، من سلسلة محاضرات ستقام مرة في كل شهر على مدار السنة عدا فصل الصيف، مشيرا الى أن هناك نقصا في الشخصيات الملهمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الامر الذي دفعهم للجوء الى فكرة عقد سلسلة من المحاضرات بهدف ابراز أمثلة حية لكويتيين انجزوا وحققوا نجاحات مهمة، وذلك ليتم التواصل مع الطاقات الكويتية بشكل مباشر أفضل من الاستعانة بخبرات من الخارج.

من جانبه، أكد مؤسس ومدير شركة الفضاء المداري د. بسام عبدالكريم الفيلي، أن الكويت ليس بمنأى عن البرنامج الفضائي، وانما هي من الدول السباقة في هذا المجال على المستوى العالمي عن طريق الدخول في منظومة الاتصالات الدولية في عقد الستينيات، كما كان لدينا محطة أرضية للأقمار الصناعية تعد أولى المحطات على مستوى الشرق الأوسط.

وقال الفيلي، في المحاضرة التي ألقاها بعنوان «رحلة الكويت الى الفضاء»، أننا نهدف من المحاضرة تقديم نبذة للمستمعين عن رحلة الكويت التاريخية في مجال الفضاء منذ الستينيات عن عصر الفضاء على المستوى العالمي، اذ إن الكويت كانت سباقة في هذا المجال لاسيما مشاركاتها في المؤتمرات الدولية المتعلقة في مجال الفضاء.

وأضاف: إن «محطة أم العيش الكويتية انشئت في الستينيات وهي تعتبر أولى محطات الشرق الاوسط، كما أن الكويت كانت ثاني أكبر مساهم بمنظمة العرب سات التي انشئت في عقد السبعينيات، بالاضافة الى تأسيس منظمة حماية البيئة البحرية الاقليمية ومقرها الكويت التي كانت تعتمد على صور الاقمار الصناعية للمحافظة على البيئة البحرية خاصة في الخليج العربي».

وذكر أن جامعة الكويت في عقد التسعينيات وضعت برنامجا متخصصا في مجال الاستشعار عن بعد عن طريق الاقمار الصناعية، كما أن معهد الكويت للابحاث العلمية بدأ يستخدم صور الاقمار الصناعية في مجال ابحاث الاستشعار لموارد المياه وحماية البيئة، ناهيك عن انشاء شركة تجارية بداية الألفية معنية في مجال انطلاق الاقمار الصناعية، فضلا عن وجود اهتمامات شبابية أمثال مريم الجوعان وغانم العتيبي اللذان كانا سباقان في المحافل الدولية لادخال الكويت في مجالات الفضاء، ناهيك عن السنوات السابقة التي شهدت الاهتمام في هذا المجال بصورة أكبر، لاسيما المراكز العلمية مثل المركز العلمي الذي قام بأنشطة في مجال الفضاء لنشر الوعي وثقافة الفضاء واهميته.

وذكر أنه قام بزيارة للامارات لمناقشة التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النظام الفضائي، راجيا ان تكون هذه المبادرات بذرة لبرنامج الفضاء الكويتي، مؤكدا أن قطار التقدم يسير بسرعة كبيرة ويجب علينا الدخول حالا، مشيرا الى أن جميع دول مجلس التعاون دخلت في هذا المجال حيث السعودية والامارات ثم البحرين وقطر والآن عمان بدأت الحديث في هذا المجال.

وشدد على أهمية ان يكون لدينا برنامج فضائي، مع الاخذ بالاعتبار وضع رؤية واضحة للاستثمار هذا البرنامج بما يخدم خطط الكويت لاسيما في بناء القدرات البشرية والعلمية والتكنولوجية، لافتا الى ان الكثير من المسؤولين في جهات الدولة غير ملمين في جانب الفضاء، الامر الذي يشكل صعوبة في اتخاذ القرار المناسب في دعم هذا المجال.

