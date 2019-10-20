وطن النهار

في اطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية، نظم قطاع الأبحاث مكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات بجامعة الكويت ورشة عمل مع مجموعة الابتكار والتكنولوجيا بشركة نفط الكويت بحضور كل من نائب مدير الجامعة للأبحاث د. جاسم الكندري ومساعدوه وعمداء كليتي العلوم والهندسة والبترول وكلية الدراسات العليا، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشترك بما يساهم في تحقيق استراتيجية 2040 ومواجهة التحديات التي تعترض قطاع الاستكشاف والانتاج والتوظيف الأمثل لعقد Master Research Agreement الذي تم توقيعه أخيراً.

وبحثت ورشة العمل أوجه التعاون مع مراكز البحث والابتكار، ومساهمة الجامعة المطلوبة في تدعيم خارطة الطريق للتكنولوجيا والأبحاث، وكيفية بناء قدرات الباحثين بما يلائم جهود المجموعة في انشاء مركز الأبحاث.

