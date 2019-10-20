وطن النهار

أحيت الحسينيات اربعين الامام الحسين عليه السلام ففي حسينية معرفي ارتقى المنبر الخطيب الحسيني الشيخ زهير الدرورة والذي تحدث عن زيارة الامام الحسيني والحائر الحسيني قائلا: «الحائر الحسيني كلمة تتردد على الالسن ما المراد من الحائر الحسيني، حيث إننا لو سألنا الجماهير الموالية لاهل البيت - عليهم السلام - عن الحائر الحسيني فستكون الاجابة بان الماء حاره حول قبر الامام الحسين عليه السلام، مضيفا ان هذه الواقعة حدثت في سنة 236 للهجرة في عهد المتوكل العباسي غير اننا نجد مفردة الحائر في الارث الروائي قبل ما يقارب مئة عام واكثر».

واضاف الدرورة: «ان الامام جعفر الصادق عليه السلام هو الذي اشبع زيارة الامام الحسين عليه السلام بروايات عديدة لو استشرفنا الروايات الواردة عن اهل البيت - عليهم السلام - وجدنا النصيب الاكبر من الروايات للامام الصادق عليه السلام وزيارة الاربعين النصيب الاكبر للامام الحسن العسكري عليه السلام».

واشار الدرورة ان الامام الحسن العسكري عليه السلام انفرد بحقائق علمية ما اشار اليها امام من الائمه - عليهم السلام - قبله كقوله على سبيل المثال لا الحصر «نحن حجج الله وفاطمة الزهراء عليها السلام حجة علينا»، مشيرا ان هذا الكنز اذاعه الامام العسكري فقط .

وتابع بقوله: «اهل البيت - عليهم السلام - حجج الله فهم ائمة لهم الحجيه من الله عزوجل وفاطمة عليها السلام بعظمتها امامها امير المؤمنين علي بن ابي طالب - عليه السلام».

وأوضح الدرورة انه كيف يعرف المؤمن دون غيره فعندما نقول مؤمن فهو من يقر بولاية اهل البيت - عليهم السلام - مضيفا ان من سمات المؤمن زيارة الاربعين للامام الحسين عليه السلام فاذا اردت ان تكون مؤمنا مواليا لاهل البيت - عليهم السلام - وتحمل هذا التاج على رأسك وتفتخر به في الدنيا والاخرة .

وزاد بقوله: «فاذا اردت يوماً من الايام ان تترك ولاية اهل البيت - عليهم السلام - فانك خسران في الدنيا والاخرة فانك في الدنيا لن ترى خيرا ابدا حتى لو اعطوك الاقاليم السبع بما فيها مضيفا فاذا اردت ان تحمل هذا التاج فعليك بخمس خصال من جملتها زيارة الامام الحسين عليه السلام يوم الاربعين».

وأوضح الدرورة ان الامام جعفر الصادق - عليه السلام - هو من عبر عن قبر الامام الحسين - عليه السلام - بالحائر مضيفا للحائر عدة مستويات منها الحائر هو ما يحتار العقل فيه فحينما نقول هكذا مكان حائر فان العقل البشري مهما بلغ من النضوج الفكري من الذكاء والنضوج والعبقرية فانه لن يهتدي الى العمق اطلاقا .

واضاف: «قبر الامام الحسين - عليه السلام - سمي حائر اي انه مهما فكر العقل البشري فانه لن يحصل على نتيجة وما يراه مجرد بريق واشعاع هنا بان العظمة الالهية تجلت في قبر الامام الحسين عليه السلام وفي معنى اخر فان الحائر مشتقة من كلمة حير وهي الروضة المحروسة اي ان هذا القبر حرسه الله تبارك وتعالى بملائكته فلن يصل اليه احد بسوء لو طال الزمن الى يوم القيامة وهذا كلام العقيلة زينب - عليها السلام -».

بركة الإمام

وفي ديوان سماحة السيد الحائري ارتقى المنبر سماحة الشيخ حيدر الصمياني والذي استهل محاضرته بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) لافتا بان هذه الاية الكريمة لها علاقة بالامامين الحسن والحسين عليهما السلام فالكفل معناها في اللغة العربية هي المثل والرحمة في الاية الكريمة هو الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - كما جاء في قوله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ).

وتابع الصمياني قائلا: «بان الامام جعفر الصادق عليه السلام قال بان المراد بالكفلين في الاية الكريمة هما الحسن والحسين عليهما السلام فاذا كان الرسول - صلى الله عليه وآله سلم - رحمة للعالمين فالامام الحسن والامام الحسين عليهما السلام ايضا رحمة مضيفا بان الرحمة في القرآن الكريم دائما ما تأتي معها البركة فاذا كان الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - رحمة فالحسن والحسين عليهما السلام هما البركة».

وتابع الصمياني: « ان بركة الامام الحسين عليه السلام ليست له وحده بل لكل من انتسب للامام الحسين عليه السلام كان مباركا فكل حسيني محب للامام كانت له البركة فالمكان الذي يوجد به الامام ويذكر به كانت له البركة مضيفا ان زيارة الاربعين اليوم هي بركة وكنز تركه لنا الامام الحسين عليه السلام لتحل بركته على محبيه وزواره».

وفي الحسينية الجعفرية تطرق الشيخ ابراهيم النصيراوي ماحدث للسيدة زينب واهل البيت بعد استشهاد الامام الحسين عليه السلام واهل بيته واصحابه قائلا: «قال السيد ابن طاووس تسابق القوم على نهب بيوت آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقرة عين البتول عليها السلام فخرجت بنات رسول الله وحريمه يتساعدن على البكاء، ويندبن لفراق الحماة والاحبة، مضيفا قال حميد بن مسلم رأيت امرأة من بني بكر بن وائل كانت مع زوجها في أصحاب عمر بن سعد، فلما رأت القوم قد احتملوا على نساء الحسين وفسطاطهن وهم يسلبونهن، أخذت سيفا وأقبلت نحو الفسطاط وهي تنادي : يا آل بكر بن وائل اتسلب بنات رسول الله ؟ لاحكم الا لله، يالثارات بنات رسول الله فردها زوجها الى رحله».

وتابع النصيراوي قائلا: «ثم ان القوم قد هجموا احرقوا خيام الحسين فخرجن بنات رسول الله يندبن حافيات مسلبات حائرات ثم ان ابن سعد سير رأس الامام الحسين عليه السلام مع بن زياد، ثم أمر برؤوس الشهداء الباقين، من اهل بيت الامام الحسين واصحابه ثم جاؤوا بالنياق الهزل واركبوا بنات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلن بالله عليكم الا ما مررتم بنا على مصارع الشهداء فمروا بها والهاشميون كلهم ضحايا على وجه الصعيد فلما نظرت العقيلة زينب الى جسد الامام الحسين عليه السلام واهل بيته وانصاره نادت واجداه وامحمداه صلى عليك مليك السماء هذا حسين بالعراء مرمل بالدماء وبناتك سبايا والى الله المشتكى والى محمد المصطفى والى علي المرتضى والى فاطمة الزهراء والى حمزة سيد الشهداء واجداه وامحمداه هذا حسين محزوز الرأس من القفا مرمل بالدماء مسلوب العمامة والرداء وبناتك سبايا وذريتك مقتلا» .

موكب السبايا

وزاد النصيراوي بقوله: «بعد دخول موكب السبايا الى الكوفة خطبت السيدة زينب عليها السلام خطبة عظيمة باهالي كربلاء قائلة : ( الحمد لله والصلاة على أبي محمد وآله الطيبين الأخيار أما بعد : يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر أتبكون فلا رقأت الدمعة، ولا هدأت الرنة إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً، تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم. ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف والصدر الشنف وملق الإماء وغمز الأعداء او كمرعى على دمنة أو كفضة على ملحودة ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون، تبكون وتنتحبون إي والله، فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها، ولن ترحضوها بغسل بعدها أبداً. وأنى ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة، وسيد شباب أهلا الجنة، وملاذ خيرتكم، ومفزع نازلتكم، ومنار حجتكم، ومدرة سنتكم، ألا ساء ما تزرون، وبعداً لكم وسحقاً، فلقد خاب السعي، وتبت الأيدي، وخسرت الصفقة، وبؤتم بغضب من الله، وضربت عليكم الذلة والمسكنة. وَيلكم يا أهل الكوفة أتدرون أيّ كبدٍ لرسولا لله فَرَيتُم وأيّ كريمةٍ له أبرزتم وأي دم له سفكتم وأيّ حرمةٍ له هتكتم، لقد جئتم بها صَلعاء عَنقاء سَوداء فَقماء، خَرقاء شَوهاء، كطِلاع الأرض وملء السماء. أفعجبتم أن مطرت السماء دماً، ولعذاب الآخرة أخزى، وأنتم لا تُنصَرون. فلا يَستَخفّنكم المُهَل، فإنّه لا يَحفِزُه البِدار، ولا يَخافُ فَوتَ الثار، وإنّ ربّكم لبالمرصاد )» .

وتابع « وأدخل عيال الحسين ( عليه السلام ) على ابن زياد، فدخلت السيدة زينب عليها السلام في جملتهم متنكرة وعليها أرذل ثيابها، فمضت حتى جلست ناحيةً من القصر، وحفت بها إماؤها، فقال ابن زياد، من هذه التي انحازت ناحيةً ومعها نساؤها، فلم تجبه زينب فأعاد القول ثانيةً وثالثةً يسأل عنها ؟ فقالت له بعض إمائها هذه زينب بنت فاطمة بنت رسول الله فأقبل عليها ابن زياد وقال لها : الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فقالت زينب : الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وطهرنا من الرجس تطهيرا، وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر، وهو غيرنا والحمد لله. فقال ابن زياد : كيف رأيت فعل الله بأهل بيتك، فقالت : ما رأيت إلا جميلاً، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاجون إليه وتختصمون عنده فانظر لمن الفلج يومئذ، ثكلتك أمك يابن مرجانة، فغضب ابن زياد واستشاط ، فقال عمرو بن حريث : أيها الأمير، إنها امرأة والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها. فقال ابن زياد : لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين والعصاة المردة من أهل بيتك. فرقت زينب وبكت وقالت له : لعمري لقد قتلت كهلي، وقطعت فرعي، واجتثثت أصلي، فإن كان هذا شفاؤك فقد اشتفيت فقال ابن زياد : هذه سجاعة، ولعمري لقد كان أبوها سجاعاً شاعراً. ثم التفت ابن زياد إلى علي بن الحسين وقال له : من أنت، فقال أنا علي بن الحسين. فقال أليس الله قد قتل علي بن الحسين ؟ فقال علي : قد كان لي أخ يسمى علي بن الحسين، قتله الناس. فقال ابن زياد : بل الله قتله. فقال علي بن الحسين : الله يتوفى الأنفس حين موتها. فغضب ابن زياد وقال : ولك جرأة على جوابي وفيك بقية للرد علي اظذهبوا به فاضربوا عنقه، فتعلقت به زينب عمته، وقالت : يا بن زياد ! حسبك من دمائنا. واعتنقته وقالت والله لا أفارقه، فإن قتلته فاقتلني معه فنظر ابن زياد إليها وإليه ساعة، ثم قال : عجباً للرحم ! والله إني لأظنها ودت أني قتلتها معه، دعوه فإني أراه لما به. ثم أمر ابن زياد بعلي بن الحسين وأهله فحملوا إلى دار جنب المسجد الأعظم، فقالت زينب بنت علي لا يدخلن علينا عربية إلا أم ولد مملوكة، فإنهن سبين وقد سبينا».

واختتم النصيراوي برواية دخول موكب السبايا الى الشام وخروجهم من الشام وتوجهم الى كربلاء لزيارة قبر الحسين عليه السلام واهل بيته واصحابه .

