دفتر أحوال

استمراراً لجهود رجال الإدارة العامة للجمارك في التصدي لعمليات تهريب المواد المخدرة بأشكالها وبعد أيام محدودة من تمكن رجال جمرك ميناء الدوحة من ضبط اضخم كمية من الحشيش المهرب خلال العام الحالي بواسطة لنج خشبي والتي قدرت بـ300 كيلو من مادة الحشيش، حتى تمكن رجال جمرك مطار الكويت الدولي من الحيلولة من ضخ 22 كيلو من مخدر الماريغوانا إلى داخل البلاد حاول أفريقي تمريرها لدى وصوله إلى مطار الكويت الدولي.

رجال جمارك المطار الدولي T1 اشتبهوا في وافد افريقي الجنسية بعد ان وصل إلى المطار وبتفتيش أمتعته عثر بداخلها على نحو 22 كيلو من مادة الماريغوانا المخدرة ليتم التحفظ على المهرب والمضبوطات.

وتحذر الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد الممنوعة والمحظورة بشتى السبل والوسائل.

