آراء

تداولت أخيراً وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لاحد النواب استعرضت فيه مراكز الخدمة التابعة له وطاقم الموظفين العاملين فيه والذين يقدمون الخدمات بشكل حصري لقبيلة وناخبي هذا النائب بالاضافة لاستعراض أملاكه الخاصة ومقارنتها في مرحلة ماقبل وما بعد الدخول في المجلس وغيرها من أمور أصبحت ليست من الامور المستغربة بل هي آلية انتهجتها الحكومة منذ فترة من الزمن كنوع من شراء الولاء والدعم النيابي عبر هذا السلوك بدلاً من طرح برنامج تنموي حقيقي يراهن على نهضة الدولة التنموية والبشرية. وهو الهدف الحقيقي الذي يسعى اليه الجميع فمن منا لا يحلم بوطن آمن ومستقر ومستقبل لابنائه يستطيعون فيه تحقيق احلامهم الصغيرة والتي ليست الا جزءا من ذلك الحلم الوطني الكبير. الا ان الحكومة فضلت عليه شراء الولاء وهي آلية يصعب الاستمرار بها في ظل ظروف تراجع ايرادات البترول والحديث عن أزمات مالية واقتصادية عالمية كبيرة مطلع العام القادم. فهي آلية تعمق في المستقبل حجم الهوة ما بين الطبقات المجتمعية.

ولكن الطريف في الامر انه في الوقت نفسه الذي تفتح الحكومة ابوابها لنواب الخدمات تسعى كذلك لعقد مؤتمرات مكافحة الفساد والإصلاح متناسية ان الحل الجذري في مكافحة الفساد يكمن في الحوكمة والإدارة والحكومة الإلكترونية وهي سمة أضحت منتشرة في كثير من دول العالم من بينها تلك التي لا نزال نعتقد بانها مصنفة ضمن دول العالم الثالث الا ان الواقع يؤكد بأنه بفعل الحكومة الإلكترونية واجراءات الحوكمة الادارية انتقلت تلك الدول سريعا لمصاف الدول المتقدمة فالعالم المعاصر يؤمن بالشفافية والتعاطي الواضح في جميع الإجراءات لاسيما البيروقراطية والحكومية. وقد كان دافع تلك الدول لشفافية الإجراءات هو استقطاب الاستثمار الأجنبي ورؤوس الاموال الا ان الوضع في الكويت على ما يبدو لا يزال في حيرة ما بين معادلة الحكومة والحوكمة وهي معادلة من الصعب ان يتحقق من خلالها نقلة حقيقية في ادارة الدولة فهل ستسعى لتحقيقها على ارض الواقع ام انها شعارات لتغطية تغذية كيانات ما دون الدولة وحكومات وإدارات الظل والاستمرار في وضع سياسات على الهويات الاجتماعية المختلفة سواء كانت الهوية القبلية او العشائرية او الطائفية؟ فتلك الهويات قد تشكل حلاً مؤقتاً للادارة الامور وكسب الولاء الا انها من غير الممكن ان تحقق الاستقرار على المدى البعيد فالتقسيم الاجتماعي، كما رأينا ولا نزال نرى، اسرع طريق لانتحار المجتمعي عبر الدخول في حروب اهلية وقلاقل داخلية وازمات تظهر على السطح من ان لآخر تشكل فرصة ذهبية لعبث الأيادي الخارجية في الداخل المجتمعي. نعم طريق الإصلاح طويل الا انه اكثر امنا وأماناً.

