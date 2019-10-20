آراء

تعد مدينة «ديزني» للألعاب عالماً أسطورياً بأبعاده الجغرافية وشخصياته الخيالية وألعابه الترفيهية ومسارحه الفنية ومحلاته التجارية وفنادقه الفاخرة حتى أصبح عالماً متكاملاً يستقطب الملايين وبشكل غير منقطع ومن زار مدينة «أورلاندو ديزني وولرد» في الصيف الحار والممطر يجد السواح في كفة يتسابقون للوقوف في طابور الألعاب ويتهافتون على شراء منتجاتها وفي الكفة الأخرى يشاهد ابتسامة فريق ديزني العامل الجالس تحت اشعة الشمس الحارقة وأحيانا تحت المطر الكثيف.

ومن يدخل المدينة يعش اجواء الانسجام الجميل ومتعة تجعله يتساءل عن كيفية ادارة هذا الصرح الترفيهي ويُقدر الهيكل الإداري الجبار الذي هيأ بيئة عمل محفزة لخلية العاملين والذي بدورهم اوصلوا هذه المدينة إلى اعلى مستوياتها.

أخذني الحماس فبحثت لمعرفة تطور عالم ديزني الترفيهي عبر عمرها الـ64 سنة من عمرها والذي بدأ بحلم ليصل إلى عالم المدن الترفيهية بحجم ايرادات ضخمة وبالمقابل تكاليف عالية للحفاظ على مستواه، وكم انا معجب بقادة ديزني الذين لم يكتفوا بما وصلوا اليه بل قاموا بدراسة الاوضاع ورسم خطة لتقديم بدائل لتنويع الايرادات بهدف مواكبة التغيير في السوق العالمي، فقاموا بالاستحواذ على شركات تخدم رؤيتهم منها السينمائية مثل حقوق ابطال الخيال مارفيل وسلسلة حرب النجوم ومنها الاعلامية مثل محطة «فوكس» وغيرها من شركات تكنولوجية مثل «بيكسار انيميشن» وقاموا باطلاق ديزني بلاس الذي ينافس محطات التلفزيون الرقمي الذكي امثال «نيت-فليكس» و«هولو»، واستثمروا في المجال العقاري بصورة تخدم اهدافهم، حتى اصبحت شركة ديزني اليوم صرحا ترفيهيا متنوعا بين العاب تقليدية إلى برامج ومحطات وتسويق ولا ندري ماذا سيأتي بعد؟

أتساءل عن قدرة قادة هذه الشركة العملاقة وحنكتهم الادارية التي جعلت ديزني تستمر بالمستوى المطلوب، ومرونتهم في التأقلم مع التغيير لمواكبة المنافسة، ودعم المبادرات بفرص متوازية مع مستقبل تسوق الترفيهي العالمي؟

نأخذ نفساً عميقاً،،،

رسالة إلى شركاتنا الوطنية بأن تدرس ملف شركة ديزني وشركات بارزة مثل «مايكروسوفت» و«سامسونج» و«أبل» و«أمازون» و«هواوي» و«أي بي ام» وغيرها من الشركات التي تتصدر الاقتصاد العالمي حتى ان قيمة أي شركة منهم توازي ميزانيات اكبر دولة. شركات بدأت وتفرعت ببدائل الاستثمار بشكل مدروس يخدم التوجه العالمي ويسهم في تعاظم عوائدها، وأين نحن من هذه الشركات علما بأننا نملك الامكانات والعقول القادرة على الوصول لمستواهم، والسؤال ان كنا نملك هذه المقومات لماذا نجد الاستحاله في صنع شركة وطنية تصل لمستوى هذه الشركات الضخمة؟

والجواب ببساطة يتلخص بأننا نملك اشياء كثيرة لكننا نفتقد البيئة المحفزة والداعمة، ومفهوم استراتيجية التغير الايجابي، ونفتقد القادة الذين يصنعون البيئة التي تسهم بنقل الفكر الابداعي إلى واقع، والواقع إلى استثمار، والاستثمار إلى صناعات ينتج عنها كيانات مهنية تغير ملامح العالم.

لا ننسى بأن ثروتنا في هذا الوطن مصدرها الثروة الطبيعية والتي سيأتي يوم وتنتهي، وان كنا اليوم نملك الامكانات فأيها القادة عليكم استثمارها وتحفيز البشر والمبادرات في صناعة كيانات حديثة لا تعتمد على النفط بل تعتمد على عقول نيرة تقدم لنا نماذج جديدة يكون لها النسبة الاكثر من مساندة دخل البلاد، هذه البدائل والتي طالما سمعنا عنها وقرأناها في رؤية الكويت الجديدة لكنها ما زالت سطورا مكتوبة على الصفحات وللأسف لم نر أي عمل جاد يسعى لتحقيقها، ولنتعلم من قادة ديزني دروسا في خلق بيئة الحماس وتنويع الدخل واضافة فرص جديدة.

