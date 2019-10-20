آراء

نعم لتزدان الكويت بعودة اميرها امير الانسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى البلاد.بعد رحلته العلاجية في الولايات المتحدة الأميركية؛ حيث تلقى العلاج اثر ازمة صحية ألمت به.

حقيقة نحن في السعودية تأثرنا لتعب والدنا امير الكويت، إثر العارض الصحي الذي ألمّ به، وهذا التأثر لم يقتصر على السعودية فقط بل هلى جميع شعوب الخليج الذين تجمعهم المحبة وهذا ان دل على شيء فانما يدل على الاتحاد بينهم و اتباعهم للمنهج الديني الواحد ليشكلوا وحدة واحدة جعلت القلوب متأثرة بهذا الحدث. حقيقة ما نسمعه ونراه يجعل القلب يفرح والعين تدمع أتدرون لماذا هذا الموقف يكون في القلب حاضراً؟ نعم الكويت.. اليوم تبتسم من جديد وكأنها شخص يحلم وبعد فترة افاق من هذا الحلم على موقف سعيد وجميل وهو عودة صباح الأحمد للبلاد.

محبة الشعب لهذا الأمير وتفكيرهم به يجعلنا نتساءل ما هو سر ذلك؟ نقولها حقيقة هو ليس مجرد حاكم بل هو والد لكل الكويتيين، والخليجيين هو الأمان والأمن. لك ان تعرف حينما يكون أمان دولة في رجل، هذا كلام كل كويتي محب لهذا البلد، نعم انور الخليج وازدان وابتهج بعودتك.. يقولها كل سعودي وخليجي.. وألف حمدلله على السلامة انها فرحة ما بعدها فرحة. وبكلمات الفرح نقول

«لابأس يا ذخر الكويت وشعبها»

بالفعل ما نشاهده من عبارات الفرح يجعلنا نسعد لأن هذا التجمع والفرحة لا تأتي من فراغ وإنما من جهود محبة صادقة، نعم لكم حق بهذا الفرح يا كويت الجمال ونحن معكم نشارككم هذا الفرح، لطالما كانت الكويت في قلب صاحب السمو الأميــر الشيخ صباح الأحمد وضميره، حيث يحمل سموه امانة ازدهارها وأمنها واستقرارها وبناء مستقبل زاهر لأبنائها، وسموه كما اكد مراراً، هو والد الجميع وأبوابه مفتوحة على الدوام لأبنائه جميعاً.

في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا التي سعد بها اهل الكويت وسعد بها الخليج عامة والسعودية خاصة نستذكـر المواقف المشهودة لصاحب السمـو الأميـر الشيـخ صباح الأحمد على مدى مسيرته المضيئة وفي مختلف المناصب التي تبوأها وما قدمه ويقدمه للكويت وشعبها، داعين الله ان يمده بموفور الصحة والعافية لمواصلة المسيرة بمزيد من الانجازات والرفعة لكويت الخليج الحبيبة.

ولا ننسى توجيه سموه في 8 نوفمبر رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تضمنت تأكيد موقف الكويت الداعم للمملكة العربية السعودية لحماية اراضيها ومواطنيها وجددت التأكيد على ان أي اعتداء على شبر من اراضي المملكة هو اعتداء على الكويت. مواقف كثيرة تسجل للتاريخ تتذكرها الأجيال.

الكويت لها علاقة قوية مع دول الخليج لذا قلوب الجميع وقفت مع الكويت تتابع اخبار اميرها وفرحت بعودته.

نعم العلاقات السعودية والكويتية هي ليست وليدة اليوم بل منذ امد بعيد، علاقة متأصلة منذ ملوك السعودية الأوائل وكذلك دورهم الفعال على الصعيدين الاقليمي والدولي وكذلك الخليجي في حفظ امن واستقرار المنطقة ولاننسى زيارة ولي عهد السعودية صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان للكويت وهذا الاستقبال الرائع والمميز وهذا التواجد الحي من حكومة الكويت وشعبها حيث علق على الزيارة بانها زيارة تاريخية لرجل استثنائي.. هذا ما تحدثت به صحف الكويت عن زيارة محمد بن سلمان، وهي تعتبر زيارة رسمية إلى الكويت حيث تجلت العبارات والاخبار في جميع الصحف الكويتية.

وذكرت صحيفة «النهار» الكويتية ان ابن سلمان «وصل بلده الثاني الكويت»، مشيرة إلى ان «الكويت تتزين للضيف الكبير.. الأمير محمد بن سلمان يحل وسط قلوب الكويتيين ووجدانهم».

وهذا يؤكد بالفعل عمق العلاقة الوطيدة والكبيرة بين الكويت والسعودية ونقول نحن شعب واحد وخليج واحد ولن يفرقنا احد ونكرر بعزيمة الكبار نحن قادمون إلى تحقيق امن دائم ومستقر لدول الخليج.

ختاما لمقالي اجدد لسموكم الترحيب بعودتكم إلى بلدكم وندعوا الله ان يحفظك ونبتهل إلى الباري عز وجل بأن يديم على سموك موفور الصحة وتمام العافية. ونكرر «خليجنا واحد».

