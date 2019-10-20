آراء

منذ سنوات فقدناه، لكننا مازلنا نعيش على ذكراه، و نحلم ببساطة كلماته، وروعة الفكرة عندما تحتضن السلوك الإنساني في أبهى عباراته.

أنيس منصور الكاتب والصحافي والمفكر المصري الذي رحل قبل بضع سنوات، رغم ذلك مازلت أتذكره وهو يشجينا بقيم عاشت زمانها لتخلد في أزمنة أخرى، صورة كاملة متكاملة لمشاهد من الحياة و «حول العالم في 200 يوم» و«بلاد الله خلق الله»، أو عندما يتفوق على نفسه في «عزيزي فلان» أو «الذين هبطوا من السماء» أو إذا وقعت عيناي في مكتبة شهيرة بوسط القاهرة على «يسقط الحائط الرابع» أو «في صالون العقاد»، جميعها قصص تروى، وحِكم تتناقلها الأجيال، وتعزفها المقطوعات الموسيقية، وتتغنى بها ذاكرة «العبد لله».

أتذكر مقولة ساحرة له: «قيمتك في ضميرك وليست في عيون الناس»، عندها لم أفهم ماذا كان يريد أن يبعث به إلينا أنيس منصور، بمرور الوقت فهمت أن الفيلسوف العربي الأصيل يريد أن يقول لنا: يا جماعة الخير لا تأسفوا إذا خدعتكم عيون أقرب المقربين، ولا تحزنوا إذا فقد هؤلاء نعمة التقدير لكم، ذلك إن قيمتكم تكمن داخلكم، تعيش في أعماق إنسانيتكم، وتتمتع برغد الحياة الأبدية في البعيد البعيد من قلوبكم الطيبة وخصالكم الحميدة.

فتشت عن الزمن في كلمات أنيس منصور وتقصيت الحقائق في مؤلفاته على سور الأزبكية الشهير بميدان العتبة القاهري الأثري، فإذا بي أجد نفسي، شخصياً أو مسؤولا أو صحافياً أحاول أن أعبر عن الآخر في ذاتي المخلصة، وأرغب أن أكون مثلما علمنا الأستاذ أن قيمتنا تكمن داخل ضمائرنا، إذا حافظنا عليها، وإذا امتلكنا معاول ترميم آثار العدوان المتواصل باتجاهها، تمكننا من سبر أغوار أخرى، من السباحة بمهارة أهل الخبرة ضد التيار، والتحليق في سماوات ملبدة بالعواصف من أجل أن نجيب على السؤال الصعب «نكون أو لا نكون».

هكذا تعلمت في سنوات عمري المأزومة أن الصديق وقت الضيق، وأن الغث والسمين لا فرق بينهما عندما يصبح الضلال العارض، قانوناً محكوماً بالأبدية، وحين نصبح كبشرية عصماء مرهون بديمومة «الشيطان الذي يعظ» والملاك الذي لم يعد ملاكاً. لقد واجهتني في الحياة الدنيا صعاب كثيرة، تجارب ومفترقات طرق، خبرات ومسائل يخجل القلم من مطارحات آثامها، لكنني في النهاية آمنت بأن الضمير الحي هو الذي كان يقصده أنيس منصور، وأن حساب الله لعسير للذي لم يكتشف في المهد أن ثروته الخالدة تكمن في مكنون إلهي لا ينضب أبداً، وأن خلود هذه الثروة يرتبط بما تحمله النفس البشرية من خير، وما تلفظه من أحقاد.

