آراء

منذ أن تسلم الشيخ تميم بن حمد الحكم من والده وفي مقدمة أولوياته استكمال مسيرة والده في التنمية والاقتصاد وبناء البنية التحتية والاهتمام بالثقافة والرياضة وعلى رأس هذه الاهتمامات الاهتمام برفع مستوى معيشة المواطن القطري وتوفير سبل الراحة والرفاهية له والاهتمام بتعليمه حتى يصل إلى اعلى المراحل الدراسية وايضا الاهتمام بالصحة، حيث وفرت قطر ارقى المشافي الصحية من الناحية الطبية والخدمية حيث اختارت افضل الأطباء من الدول المتقدمة والمتطورة عالميا في الطب، كل ذلك في ظل قيادة صاحب السمو الامير الشاب تميم بن حمد حتى تبوأت قطر أعلى المراكز العالمية واضحت قطر تنافس الدول الكبرى باهتماماتها من منشآت حكومية وثقافية ورياضية جذبت اليها انظار العالم، وكان هناك استقطاب كبير للسياح من جميع بلدان العالم ليروا هذا البلد الصغير كيف اصبح ينافس بلدانهم الكبرى من تطور بشكل ملحوظ وكان من اهم انجازات الحكومة القطرية ترشيحها لكأس العالم وبمجرد ان حصلت على هذا الترشيح حتى بدأت عجلة البناء من خلال وضع خطط لبناء ملاعب ومنشآت رياضية ووضع فترة للانتهاء من هذه المنشآت التي بدأت بالملاعب الرياضية وبناء الفنادق والساحات المتعددة الاغراض، وقامت قطر بتعديل الطرق وتبريدها وتظليلها وأيضاً في الملاعب والاندية، ولقي هذا الاهتمام اشادة اغلب دول العالم وأخذت القنوات تتسابق لعمل لقاءات تلفزيونية مع المسؤولين وعمل برامج عن الانجازات الرائعة والجميلة جدا والتي تم انجازها بسرعة ودقة عالية وبمواصفات رياضية دقيقة، ولاول مرة ستكون الملاعب مكيفة وباردة لان كأس العالم سيقام في فترة الصيف، كل هذه الانجازات من اجل المواطن والسائح الذي جاء يشاهد الرياضة ويرى روعة وجمال هذا البلد الصغير والكبير بانجازاته ومن اجل الاستمتاع بالاجواء الرياضية العالمية فبدأت البطولات الرياضية و المهرجانات الثقافية والدينية ومنها مهرجان عاصمة المصارف العربية الذي اقيم في صلالة الذي تحدث عنه الدكتور خالد ابراهيم السليطي مدير عام كتارا وكذلك مهرجان كتارا للصيد والصقور الثالث واطلاق شعار بطولة كأس العالم «قطر 2022» وعرض على عدة معالم عالمية ومنها أبراج الكويت ومهرجان كتارا لشاعر الرسول لدورته الرابعة وشارك به شعراء من جميع الدول ومهرجان كتارا الدولي للحمام الزاجل، واستحدث هذه السنة مهرجان كتارا للطفل المبدع في عدة مجالات من الفن والأدب والثقافة وكتارا للرواية العالمية وكان آخر هذه ومؤكدا ليس الأخير بطولة العالم لرياضة ألعاب القوى وبطولة نوك للألعاب العالمية الشاطئية وكل هذا بجهود مميزة ومثمرة وباشراف د. خالد بن ابراهيم السليطي الذي اثنى على جهده سفراء العالم وفنانون عالميون جاءوا لعرض فنهم في قطر.

انجازات كبيرة وعظيمة جاءت بسبب اهتمام الدولة لها والمسؤولين الذين اظهروا قطر في أجمل وأروع صورة ليشاهدها العالم اجمع. كل التوفيق لقادة هذه الدولة الرائعة.

