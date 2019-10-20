آراء

«لقد دأب الفلاسفة طوال حياتهم على تفسير العالم، مع أن المهم هو التغيير». كارل ماركس

السينما أو «الفن السابع» كما يطلق عليها، هو سابع الفنون الستة التي صنّفها اليونانيون القدماء، وهي: العمارة والموسيقى والرسم والنحت والشعر والرقص، فكان الفن السابع هو الأشد تأثيرا وشهرة في الآونة الأخيرة، فما برحت السينما تتطور تطورا مذهلا، عبر سهولة التناول، والعائدات المليونية.

وللفن دور بارز في التأثير على المجتمع وسلوك الأفراد، وآية ذلك ما تشير إليه الإحصاءات. ان الفنون والجانب الوجداني أدى بالتغيير على المجتمع- ومدارس التعلم تثبت ذلك- ويلعب الفن دورا في تطهير النفس من الآفات،عبر الملهاة والمأساة، يقول ارسطو: المأساة فيها تنقية نفوس المشاهدين عبر إثارة خوفهم، ما يحدث من تحريك لكوامن الشفق والرحمة والتأثر عبر المحاكاة للشخصيات.

وقد اثار فيلم «الجوكر» للنجم الأميركي خواكين فينيكس، سخطا وامتعاضا لدى المشاهدين، بين مؤيد ومعارض وغاضب وراضٍ، واغلبهم جاهل عما يرمي إليه من رموز واستعارات ظاهرها فيها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب والدمار للمجتمعات. وتعود شخصية «الجوكر» الى قصة خيالية شريرة، بدأت كقصص مصورة نشرتها شركة أميركية «دي سي كوميكس»، كعدو لباتمان الذي أثار الرُعب والخوف في مدينة غوثام. وظهرت في العديد من أفلام باتمان منذ ظهورها الأول عام 1940.

وهناك من النقاد من يرجعها للوراء، كشخصية اختارها الاديب الفرنسي فكتور هوجو. فما العلاقة بين «الجوكر» وفكرة العدمية؟

العدمية باختصار: هي رفض وتمرد على جميع المبادئ الدينية والأخلاقية والعرفية للمجتمع، والاعتقاد ان الحياة لا معنى لها، وما هي الا محض عبث، ولا بد من خلق شخصية قوية، تفرض الاخلاق والقيم والسلوك عبر «السوبرمان» والرجل الخارق. فأنت من يصنع الحدث والأخلاق والمجتمع، وكذلك الكلام «واللزمات» والامثال «والقفشات»، وظهرت على يدي الفيلسوف «نيتشه».

و«الجوكر» بلا شخصية محددة، وبلا هوية معينة، ويُعيد اختراع ذاته في كل يوم، ويرى نفسه ملكا للتمرد والسخط، والعالم مسرح العبث الخاص به، عبر الكوميديا السوداء التي هي السوق الرائج في عالم الميديا والاعلام اليوم.

في تلك السيولة الشديدة للهوية، يصير «الجوكر» انعكاسا صريحا للمجتمع « جعلوني مجرما». «فبين غنى فاحش، يكون هناك حق مضيع» كما قال الامام علي،فيظهر «الجوكر» من هذه الفوضى الخلاقة كنوع يمثل ويجسد ضربات الحظ، التي تجعل من المعدوم رمزا،ومع الوضيع عَلما، واية ذلك «الفاشنستات» و«الفاشين»، وما توالد منهم، فهم يمثلون شخصية «الجوكر»، فمن خلال مقطع واحد، في دقائق معدودات، تغدو مشهورا، ومليونيرا، بقمة السفه والمجون والسخرية.

فما كان يحصل في سنين، بعرق الجبين، يكاد يؤخذ في ثوان من مقطع فيديو، بوضع مشين. هذا ما حدث في الفيلم، كيف يجعل المذيع الثري والناجح فرانكلين موراي مادة للسخرية في برنامجه ويستدعيه فوق هذا للظهور معه إمعانا في تلك السخرية؟ فيرد على السخرية بسخرية قاتلة.

وكما قال الشاعر احمد شوقي:

وَما نَيلُ المَطالِبِ بِالتَمَنّي... وَلَكِن تُؤخَذُ الدُنيا غِلابا

فـ «الجوكر» له طريقان، إما أن يصبح طيباً وإما أن يكون شريراً..

والطريقة المنطقية الوحيدة للعيش في هذا العالم هي العيش بلا قوانين وبلا منطق «الفوضى والعدمية» و«الجوكر» مثله مثل «نيتشه» ومثل ما بعد الحداثيين، لا يؤمن بالنسق، ومبشرا بعصر يأتي من بعده اسمه «الفوضى» وما بعد «الحداثة» كنوع من السيولة وعدم التنبؤ، وسقوط القصص والحكايات الكبرى كما عبر عنها الفيلسوف «لويتار»، فهي انعكاس للفلسفة الفيزيائية الكونتية، فالتناقض وعدم التنبؤ هو سيد الطبيعة.

وكذلك هو الفيلسوف «نيتشه»، لا يؤمن بالنسق، ولا بترتيب الأحداث، والأفكار، و «نيتشه» يمثل عصر بداية ما بعد الحداثة، كعصر التمرد على النسق الفلسفي الألماني (كانط- هيجل- شوبنهاور) وكتب فلسفته في تأملات و شذرات (فوضوية)، كذلك «الجوكر» يتمرد على النسق، وعلى عملية التخطيط الإنساني بشكل عام،خالقا فوضى عبر المجتمع.

أن تكون أنت من يصنع الفعل، وتبحث حول تحقيق ذاتك دون رادع ديني أو عرفي أو قانوني، عبرالكوميديا السوداء فكلمة «الجوكر» آتية من الضاحك joke.

وصدق المتنبي حينما قال:

وَكَمْ ذَا بِمِصْرَ مِنَ المُضْحِكَاتِ

وَلَكِنَّهُ ضَحِكٌ كَالبُكَا.

