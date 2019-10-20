آراء

استغربت الهجوم و«التطنز» على افتتاح ديوان النائب المحترم ماجد المطيري وجزاه الله خيرا، هذا الرجل خصص مكانا لاستلام مظالم المواطنين ومعاملاتهم والسؤال الذي أريد معرفة اجابته ما الغلط الذي فعله النائب؟ شخصيا لا أعرف هذا النائب ولم التقه ابدا، ولكنني اسمع خيرا عنه، هذا الرجل، والمشكلة أن «التطنز» و«التحلطم» صار عنواناً لاقاويل الكثيرين من الشعب الكويتي بمناسبة او بدون مناسبة، والغريب ان النائب الذي يغلق ديوانه وما يستقبل الناس ينتقد ويقولون عنه «النون وما تعلمون» والذي يستقبل الناس ويسعى لتخليص مظالمهم ومعاملاتهم جزاؤه هذا «التطنز» و«التحلطم».

نائب افتتح ديوانه وأعلن عن خدمته لكل أهل الكويت ما علاقة رئيسي مجلس الامة والوزراء؟ للاسف إن بعض المغردين ينتقدون الرئيسين، والظاهر «أن ربعنا بس يدورون سوالف حق التحلطم والتطنز» مع أن هذه ليست المرة الاولى التي يخصص فيها نائب مكانا لانهاء معاملات اهل الكويت، ولن تكن الاخيرة، ولكن لم ينتقد الا النائب ماجد المطيري. لست أدري فلعل هناك من له مصالح انتخابية لمهاجمة النائب، فالانتخابات قد اقترب موعدها. إلا أنني احيي وارفع العقال لكل نائب او وزير او مسؤول او شخص يسعى لإنصاف المظلومين وإنهاء مظالم الناس وتيسير أمورهم وتخليص معاملاتهم ومثل هؤلاء يجب أن يكون الشكر جزاءهم وليس «التطنز» و«التحلطم» والدخول في نوايا الناس.

ومن هنا اقول شكرا لك يا ماجد المطيري وجزاك الله خيرا وكثر الله من أمثالك واتمنى ان يعمل كل نائب مثلك، وان يقوم النواب كلهم بتخليص وانهاء مظالم وحاجات المواطنين واتباع سياسة الديوان المفتوح الذي لا يغلق في وجه أهل الكويت وهذه عادة اهل الكويت منذ الأزل فالديوان مفتوح وانهاء حاجات المحتاجين يتم فيه. أما الحاسدون والحاقدون فابقوا في حقدكم وحسدكم وغلكم.

