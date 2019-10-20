مال وأعمال

فاز بيت التمويل الكويتي بيتك، بجائزة أفضل مؤسسة مالية اسلامية في العالم لعام 2019 من مجموعة غلوبال فاينانس العالمية.

كما فاز بيتك كذلك بجائزة افضل مؤسسة مالية اسلامية على مستوى الشرق الاوسط، وتصنيف أكثر مؤسسة مالية اسلامية أمانا في منطقة الخليج، وجاء فى مقدمة المؤسسات المالية أمانا على مستوى الشرق الأوسط.

كما منحت غلوبال فاينانس (بيتك- تركيا) جائزة أفضل مؤسسة مالية اسلامية في تركيا، وبيتك- المانيا KT Bank، جائزة أفضل مؤسسة مالية اسلامية فى اوروبا.

وبذلك تكون مجموعة بيتك قد استحوذت على أفضل الجوائز وأرفعها قدرا من مجموعة غلوبال فاينانس، بعدد يفوق نظرائها محليا واقليميا وعالميا، في تأكيد جديد على قوة ومتانة بيتك، وسلامة الاجراءات وحصافة القرارات والتوجهات التي تعزز الدور الرائد في صناعة التمويل الاسلامي المدعوم بنمو مستدام، وتنوع فى الانشطة والخدمات، وثقة واسعة من العملاء في مختلف الاسواق، ومصداقية وقبول على المستويين الاقليمي والدولي، وعلامة تجارية قوية.

واستندت غلوبال فاينانس في اختياراتها لجوائز وتصنيفات بيتك، وبيتك- تركيا وبيتك- المانيا الى عدة معايير مهنية دقيقة مبنية على استشارات مكثفة مع مصرفيين ومحللين وخبراء ماليين متخصصين من جميع انحاء العالم، منها تطوير الاعمال والمنتجات، والقدرة على تلبية احتياجات قاعدة عملاء متنوعة في جميع القطاعات، فضلا عن الابتكار التكنولوجي في تقديم الخدمة ونوعية المنتج، وسمعة المؤسسة، ورضا العملاء، والانتشار الجغرافي، والعلاقات الاستراتيجية، والالتزام بالمعايير الاخلاقية.

وتسلم الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيتك مازن سعد الناهض الجوائز على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدين في العاصمة الاميركية، واشنطن.

وقال الناهض ان الجوائز تؤكد قدرة بيتك على مواصلة النجاح خلال المرحلة المقبلة على الصعيد العالمي وفي الاسواق المحلية والاقليمية، حيث يطمح بيتك الى الانتقال بالصيرفة الاسلامية الى مرحلة متطورة، تمكنها من المشاركة في مشاريع ومجالات جديدة، تعزز قدراتها الرأسمالية، وتمثل قيمة مضافة للاسواق التي تعمل فيها.

وأشار الى ان بيتك يواصل التميز في مواكبة التطور في الخدمات المصرفية الرقمية، ويتبنى مفهوم الامان والنمو المدروس، مع الالتزام بأعلى درجات المهنية، وأفضل معايير إدارة المخاطر، والممارسات الحصيفة، ما جعله اكبر البنوك الاسلامية فى العالم، بعد ان كان له السبق في العمل كأول بنك إسلامي في الكويت ولايزال مستحوذا على الريادة والقيادة، واستطاع ان يطور العديد من المنتجات المالية والبدائل والخيارات التمويلية، التي يتم التعامل بها في الاسواق الدولية حاليا، لتدفع الصيرفة الاسلامية الى افاق جديدة، وترسخ صورة بيتك ودوره على المستوى العالمي.

وأوضح بانه في ضوء ما حققه بيتك من انجازات نوعية، وعبر الاعتماد على استراتيجية جديدة تقوم على التركيز على تعزيز استراتيجية التحول الرقمي، والتركيز على النشاط الاساس للبنك، وتطوير أداء العنصر البشري، والاهتمام بجودة الخدمة، وتحسين مستويات الاداء، بشكل يتوافق مع المعايير العالمية، والالتزام بالضوابط الشرعية التي تعد من أسس التميز في عمل بيتك، فإن الجوائز تمثل حلقة في سلسلة من التقييمات والاشادة، بما اصبح عليه اسلوب العمل على جميع المستويات، وما يمكن ان يقود ذلك الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية الموضوعة بشكل احترافي ومتكامل متوافق مع الخطط والبرامج الجاري تنفيذها على مستوى مجموعة بيتك.

وأكد الناهض ان فوز بعض بنوك المجموعة بجوائز افضل مؤسسة مالية اسلامية في اسواقها، يشير الى مدى الجهوزية والقدرة لدى جميع الوحدات المصرفية فى مجموعة بيتك، وكذلك الاداء المنسجم المتناغم الذى يمضي وفق قواعد ونظم محددة واضحة وعلى اسس سليمة، تعكس الجهود التي بدأت قبل سنوات لتوحيد نظم العمل وتعزيز الشفافية والتنسيق والتعاون بين وحدات المجموعة.

وشدد الناهض على ان بيتك يحرص دوما على اتباع اساليب منهجية ومهنية في دراسة وتقييم المخاطر، ويولي اهتماما كبيرا بالجودة والانجاز النوعي، ويحرص على مواصلة الانجازات، بما ينسجم مع السمعة العالمية التي يحظى بها من مختلف الجهات، والتي تتعزز بالنجاح بشكل دائم، مشيرا الى ان الجدارة الائتمانية وقدرة بيتك على التعامل بجدية ومهنية مع مختلف الظروف الاقتصادية، تعبر عن امكانياته لمواصلة المحافظة على ما يحققه من نجاح على صعيد الإيرادات التشغيلية، والارباح الصافية، كما أن حجم أصوله، يؤكد أيضا تزايد الثقة في مستقبل بيتك واستمرار منهجيته في انتقاء أصول قيمة ونوعية ذات جودة عالية.

