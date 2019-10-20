أعلنت «زين» عن إطلاقها لحلول مُراقبة ال?يديو VSaaS لعملاء الهيئات والشركات بقطاع الأعمال، والتي تُقدّم منصّة مُتكاملة تشمل مجموعة واسعة من الخدمات عبر سحابة زين الآمنة، ويمكن الدخول عليها بكل سهولة في أي وقت ومن أي مكان.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن إطلاقها لهذه الخدمة يأتي تماشياً مع التزامها بتقديم الحلول الأمنية الأحدث والأكثر تطوراً لقطاع الأعمال الكويتي، سواءً للشركات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، وذلك وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير العالمية، حيث يأتي التزامها تماشياً مع استراتيجيتها للتحول الرقمي التي تهدف إلى تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في السوق الكويتي.

وبينت «زين» أن حلول مُراقبة ال?يديو VSaaS التي أطلقتها لقطاع الأعمال تُقدّم منصّة مُتكاملة تتضمن مجموعة واسعة من الخدمات عبر السحابة، والتي تشمل تسجيل ال?يديو، والتخزين، والمُشاهدة عن بعد، وتنبيهات الإدارة، والأمن السيبراني، وغيرها المزيد، وتتم معالجة وإدارة البيانات بعيداً عن الموقع وبشكل آمن تماماً عبر سحابة زين في الكويت، والتي يمكن للعميل وصل الكاميرات في الموقع مُباشرةً معها، كما يمكن للعميل الدخول على المقاطع المُسجّلة وإدارة المنصّة بكل سهولة في أي وقت ومن أي مكان عبر أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو جهاز كمبيوتر.

وأشارت الشركة إلى أنها تُقدّم هذه الخدمات والمزيد عبر مجموعة من الباقات المرنة التي تتناسب مع مختلف احتياجات العملاء وبناءً على حجم الشركة وعدد المواقع المطلوب مراقبتها، وتشمل هذه الباقات العديد من الكاميرات ذات الجودة العالية المُصممة للاستعمال الداخلي أو الخارجي من كبرى الشركات الرائدة حول العالم مثل Avigilon وDahua، ويمكن توصيلها عبر شبكة الـ Wi-Fi أو شبكة زين للجيل الرابع 4G LTE حسب الحاجة، كما تعتمد هذه الحلول على أجهزة وأنظمة متطورة من شركة هواوي العالمية، وتتم إدارتها من قبل شركة NXN ذراع مجموعة زين في مشاريع المدن الذكية، والتي تُقدّم أيضاً خدمات تحليل البيانات للعديد من القطاعات مثل قطاع النفط والغاز وغيرها.

