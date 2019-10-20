مال وأعمال

أعلن سايمون بريس مدير معرض سوق السفر العالمي الذي سيقام في العاصمة البريطانية في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل بـ «إكسل لندن» أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية ان عدد المشاركين في هذه النسخة اكثر من خمسة الاف مشارك من 180 دولة من شركات الطيران والسياحة والسفر وهيئات تنشيط السياحة ومنها الخطوط الجوية الكويتية .

وشدد سايمون بريس ان المشاركة في معرض سوق السفر العالمي في لندن الفرصة لعرض أبرز المقومات والمعالم المذهلة في هذا القطاع والتطرق إلى ما تم إنجازه من مشروعات التوسع في هذه الصناعة التي من المتوقع ان تدر مبالغ قيمته بمليارات الدولارات مستفيدين من فرص النمو الهائلة لهذا القطاع حتى الآن.

ونوه بان المعرض سوف يقدم وجهات سياحية فاخرة من شأنها أن تحدد معايير جديدة للتنمية المستدامة. في هذا الحدث الذي يعد منصةً مثالية لاستكشاف فرص التعاون المحتملة مع بعض الشركات العالمية الأكثر خبرةً وشهرةً في قطاع الضيافة والسياحة وخاصة من دول الشرق الأوسط الذي من

المتوقع ان تتفوق نسبة مبيعات السفر والضيافة فيه عن مبيعات السوق العالمية بنسبة 17 في المئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة هذه المبيعات حاجز الـ 100 مليار دولار سنوياً بقدوم عام 2022.

ويشهد المعرض والذي يحتفل بمرور 40 عاماً على ميلاده توقيع صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.4 مليارات جنيه إسترليني في قطاع السفر.

ويكرم المعرض عدداً من الوجهات والمجالس السياحية والشركات السياحية من القطاع الخاص والأفراد العاملين الذين يسهمون في نمو وتطور هذه الصناعة.

وتضم القائمة النهائية لجوائز السفر والسياحة العالمية والتي يتم تقديمها من قبل سوق السفر العالمي بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية 90 اسماً من بينهم مرشحين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وابرزهم عن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ومجلس السياحة في أذربيجان وجمعية درب الأردن ضمن القائمة النهائية لجوائز السفر والسياحة العالمية المقبلة.

