مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن تعيين ضاري الرشيد البدر بمنصب مدير عام الشؤون المؤسسية، ليكون مسؤولًا عن كل من شؤون مجلس الإدارة، وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح، الاتصالات الخارجية، بالإضافة إلى وحدة البحوث الاقتصادية.

يملك ضاري خبرة وظيفية تفوق 20 عامًا في المجال المصرفي ومجال الأعمال.

قبل الانضمام إلى بنك الخليج، تولى ضاري منصب رئيس الشؤون المؤسسية للمجموعة في شركة صناعات الغانم والتي عمل فيها لما يفوق 8 سنوات. من خلال عمله، كان له دور فعال في توحيد الرؤى والأهداف لمختلف الأقسام والقطاعات التابعة للمجموعة في شركة صناعات الغانم، فضلاً عن دوره في تعزيز فعالية العمل في إدارة مكتب الرئيس التنفيذي للمجموعة. كما تولى ضاري إدارة فريق الاستراتيجية المؤسسية، تطوير الأعمال والدمج والاستحواذ.

قبل عمله في صناعات الغانم، عمل ضاري في عدد من المؤسسات العالمية والإقليمية مثل JPMorgan, Citi Group، مجموعة دبي الاستثمارية، وبنك الكويت الوطني.

يحمل ضاري شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا في ولاية نيويورك الأميركية، كما يحمل شهادة بكالوريوس في العلوم الإدارية والهندسة الميكانيكية من جامعة ماساشوستس للتكنولوجيا، بالإضافة لشهادة محلل مالي معتمد.