مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في السادس عشر من أكتوبر الحالي أسماء الرابحين في السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى استطاع أن يعيد رسم حياة الألاف من الرابحين من سعداء الحظ، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا .

وقد أسفر السحب عن حصول شريفة محمد العريفان على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 10,000 دينار. بالإضافة إلى حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل رابح وهم : سليمان عبدالرزاق الضويحي، هدى ابراهيم الهاجري، احمد رويشد العازمي، سليمان اسماعيل محمد، صالح حمد صالح، ليديا جوزيف سكاكنولاري، سند حميدي السند، سالم ابراهيم العبدالرزاق، ساميه خلف الشمري، مسلم خليفة العميرة، محمد حمود العنزي، عمر كوتي كادانكاندي، نواف علي كسار، ضفاف عادل محمد، عباس محمد عباس، سامية جميل ناصيف، نبيل ابراهيم محمد، نادية هلال راشد عيسى، فاطمة فضل ددلله، زهرا سيد حسن.

يتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء في الأهلي المتحد بالكويت أو بالبحرين بناء على خطة السحب، وفي أيام الأعياد أو العطلات الرسمية يتم تأجيل السحب ليوم العمل التالي.

