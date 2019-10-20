مال وأعمال

أعلن البنك التجاري عن تواجده في برج التجارية اعتباراً من اليوم الأحد إلى يوم الثلاثاء 22 أكتوبر من خلال جناح يتم إقامته في البرج بهدف عرض مزايا حساب النجمة الذي يوفر لأصحابه فرصة الفوز بأكبر جائزة سنوية نقدية بقيمة مليون ونصف المليون دينار (1,500,000) والتي تعد الجائزة النقدية الأكبر التي يوفرها حساب مصرفي ليس فقط على مستوى الكويت بل على مستوى العالم والتي دخل بها البنك سجل غينيس للأرقام القياسية بتقديمه لهذه الجائزة الكبرى المرتبطة بحساب مصرفي. وسوف يتواجد في جناح التجاري على مدى الأيام الثلاثة موظفو إدارة التسويق والمبيعات التابعة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد لتعريف رواد وزوار برج التجارية بمميزات حساب النجمة وكيفية فتح هذا الحساب والتأهل لدخول السحوبات الأسبوعية المرتبطة بهذا الحساب وكذلك التأهل للدخول في السحب على الجائزة الكبرى.

