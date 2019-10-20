مال وأعمال

أعلنت شركة الأرجان العالمية العقارية «الأرجان» توقيعها عقد شراكة مع شركة «فاميد» النمساوية. ويذكر ان شركة «فاميد» رائدة عالمياً في إدارة وتشغيل مرافق الرعاية الصحية والاستشفائية العلاجية، ويحظى عملها المتميز بثقة المرضى في جميع أنحاء العالم شاملا 90 دولة منها النمسا وألمانيا وسويسرا وجمهورية التشيك والآن الكويت.

وتخطو «الأرجان» عبر تلك الشراكة خطوة أولى في عالم الخدمات الصحية والاستشفائية التي تتناغم مع رؤيتها المستقبلية المتمحورة حول اثراء حياة عملائها عبرالافادة القصوى من الحياة المستدامة. وتضع هذه الشراكة « الأرجان» على رأس قائمة الشركات العربية التي تتبنى برامج متكاملة للعلاج الطبيعي. وسيبدأ التعاون بين الطرفين بافتتاح أول مستشفى خاص للطب الطبيعي وإعادة التأهيل في الكويت، حيث ستشرف « فاميد» على ادارة وتشغيل المشروع الذي سيقدم خدمات إعادة التأهيل والاستشفاء من الدرجة الأولى وبأعلى المستويات للمواطنين والمقيمين. ومن المخطط ان يتطور هذا التعاون ما بين الشركتين الى إنشاء عدد من المشاريع الصحية الرائدة في الكويت.

وتعليقاً على تلك الشراكة المميزة قال الرئيس التنفيذي لشركة الأرجان العالمية العقارية المهندس خالد المشعان: شراكتنا مع « فاميد» استثنائية وتشكل علامة فارقة في مسيرة الارجان المهنية إذ تعضد التزامنا بتقديم مفاهيم وحلول تضيف قيمة لمجتمعنا وترتقي برفاهيته، مشيراً الى أن توقيع عقد الشراكة التشغيلية مع «فاميد» ماهو إلا خطوة أولى نحو الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في الكويت لمستويات عالمية جديدة ومتميزة.

وأردف المشعان : إن سوق الرعاية الصحية في الكويت بطلبه المتزايد يؤكد على ضرورة إنشاء مراكز تأهيل الصحي، مؤكدا أن الخدمات التي ستقدمها مراكز الارجان ستمكن المرضى من تحقيق الاستفادة القصوى من وسائل استشفائية تناسب احتياجاتهم وترضي تطلعاتهم بالحصول على خدمات صحية عالية الجودة.

