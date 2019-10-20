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بروكسل - «كونا»: قرر المجلس الأوروبي تعيين المديرة العامة السابقة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد رئيسة جديدة للبنك المركزي الأوروبي لفترة ولاية تستمر ثمانية أعوام لا يمكن تمديدها. وقال المجلس الذي يجتمع حاليا في بروكسل في بيان إن لاغارد ستخلف الإيطالي ماريو دراغي في رئاسة البنك المركزي الأوروبي اعتبارا من مطلع نوفمبر القادم.

وكان المجلس الأوروبي المشكل من 28 دولة اعتبر في يوليو الماضي ان لاغارد هي المرشحة الملائمة لرئاسة البنك المركزي الأوروبي كما أصدر وزراء الاقتصاد والمالية الاوربيون توصية رسمية بهذا الشأن في الشهر نفسه.

يذكر أن لاغارد كانت تتولى منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي منذ عام 2011 الا انها أعلنت استقالتها من هذا المنصب في يوليو الماضي استعدادا لعملية الترشح لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.

وتولت البلغارية كريستالينا جورجيفا رسميا منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي في 25 سبتمبر الماضي خلفا للاغارد لتصبح بذلك ثاني امرأة تشغل هذا المنصب.

