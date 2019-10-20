مال وأعمال

كشفت مصادر حكومية موثوقة لـ«النهار» عن خطة حكومية جاهزة لوقف السحب من الاحتياطي العام لتمويل المصروفات، متحدثة عن استخدام وشيك لقانون الصكوك لاصدار صكوك متوازنة تمول العجز بفترات سداد مناسبة للغاية.

وقالت إن الصكوك أداة مهمة لتمويل الموازنة العامة للدولة وسد عجز الميزانية وتمويل مشروعات التنمية.

وبينت المصادر ذاتها وجود تنسيق بين الجهات الاقتصادية العامة وعلى رأسها وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط وفريق دراسة وتطوير الأداء الحكومي واللجان المالية والاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، لضمان توظيف الايرادات العامة بشكل أفضل وتصحيح مسار الانفاق بما يتناسب مع التحديات التي يواجهها السوق النفطي.

وأضافت المصادر أن وزارة المالية ستفعل صلاحياتها مع الجهات المتجاوزة لسقف الانفاق، مشيرة الى أن اجراءات مختلفة وجديدة تنتظر القيادات غير الجادة في ضبط المصروفات.

وتحدثت المصادر عن موجة غير عادية من التغييرات في المناصب القيادية ذات الطبيعة الاقتصادية في عدد من الجهات العامة، مشيرة الى ان اداء عدد من القيادات لا يتناسب مع توجهات الحكومة لترشيد النفقات حفاظاً على الاحتياطي العام.

ولفتت الى ان الجهات ذات الصلة عازمة على مواصلة اتخاذ جميع ما يلزم لضمان وضع أسقف للأنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة.

وتعمل وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الحكومية لتلافي الخلل في تنفيذ الميزانية من خلال ورش عمل متخصصة وتقويم الصرف غير المنضبط، كما تتشاور الوزارة بشكل مستمر مع الجهات المختصة لمناقشة ملاحظاتها المختلفة والعمل على ايجاد حلول متوازنة لها وذلك عبر اقتراح الحلول لمعالجة الملاحظات المتكررة والمساهمة في تطوير التشريعات واللوائح والنظم. وكانت وزارة المالية قد اعلنت اخيرا أنها لن تعتمد التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية لمشروع الميزانية العامة للسنة المالية (2020 - 2021) والتي بلغت 27?7 مليار دينار.

وأفادت بأنها تسلمت من 31 جهة مشروع ميزانية كاملا ومن 24 جهة مشروع ميزانية ناقصا بينما لم تتسلم ميزانيات من 13 جهة.

ونوهت الى أن العام المالي الماضي شهد تقديرات بقيمة 30.5 مليار دينار تم بنهاية المطاف تخفيضها الى 22.5 مليار دينار، مؤكدة على الايمان بأن الحساب الختامي هو السقف الذي نستطيع من خلاله التحرك مع جميع الجهات الحكومية عبر هدف مشترك هو تحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة.

وبينت أن الهدف هو التحكم الحقيقي بالمصروفات والتزام جميع الجهات بالسياق المحدد لها في اطار الميزانية.

ولفتت الى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر جهود الجميع للعمل كفريق واحد في اطار توجيهات مجلس الوزراء.

