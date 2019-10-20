مال وأعمال

دعت وزارة المالية جميع المؤسسات والجهات والهيئات الحكومية الى مواصلة الضغط وترشيد الإنفاق وخفض المصروفات للميزانية 2020-2021 بما يحقق إصلاح الإدارة المالية للقطاعات العامة على نحو أشمل، من أجل تطوير بيانات الميزانية العامة للدولة وللتفعيل الشامل والمتكامل للاصلاحات الهيكلية وتحسين الأداء المالي.

وكشف التعميم الصادر رقم 4 لسنة 2019 عن «المالية» بشان اعداد ميزانية الدولة القادمة التدريجي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، ويعني عدم الصرف والإنفاق إلا في الأمور الضرورية والمستحقة والتي لا يمكن الاستغناء عنها.

واشار التعميم إلى أنه من الضروري أن تستمر الجهات الحكومية بضغط وترشيد الإنفاق قدر الإمكان والعمل على إيجاد نوع من التوازن بين الخدمات التي تؤدي إلى المواطنين وترشيد المصروفات التي تعتمد لتأدية هذه الخدمات وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 بجلسته رقم (32) لسنة 108 والمتعلقة بمعالجة الهدر في الانفاق الحكومي وسبل تنمية الايرادات في المالية. وقال إن التقيد بالتعليمات الواردة في التعميم يأتي من أجل إصلاح قطاع المالية العامة وتحسين الأداء المالي حيث قامت وزارة المالية بإعادة هيكلة الميزانية للبدء في عملية التحول التدريجي لمحاسبة الاستحقاق من خلال تحديث التصنيف والتبويب وفقا للتعميم رقم 5 لسنة 1998 بشأن الدليل النمطي الموحد للجهات الحكومية وذلك بإعداد تبويب جديد للميزانية العامة للدولة وفقا للمفاهيم و التعريفات المطبقة والمتفق عليها دوليا وبما يتوافق مع دليل وتصنيفات الوظائف الحكومية للأمم المتحدة (GFS إحصاءات مالية الحكومة من خلال إصدار التعميم رقم 4 لسنة 2015 (IPSAS) وفقا لمعايير المحاسبة الدولية (COFOG).

وتضمن التقرير للمصروفات الجارية 8 ابواب ترتكز علي ضرورة اعتماد الدقة في تقدير الميزانية ومن أجل الوصول إلى أدق التفاصيل بها بما يساعد اجهزة الرقابة المالية على أنشطة الدولة المختلفة، وبما يكفل سهولة إجراء التحليلات المالية لبنود الميزانية العامة، وتضمن الباب الأول: تعويضات العاملين والباب الثاني السلع والخدمات والثالث النفقات الرأسمالية الباب الرابع: كلفة التمويل والباب الخامس الإعانات والباب السادس المنح- مصروفات والباب السابع المنافع الاجتماعية والباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى.

