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بارتفاع قدره 316 مليوناً وموجوداته تجاوزت 11 ملياراً

«المركزي»: 4 مليارات ودائع وحسابات البنوك نهاية سبتمبر


ارتفعت حسابات وودائع البنوك المحلية بنهاية شهر سبتمبر بواقع 316 مليون دينار لتستقر عند مستوى 4.2 مليارات مقابل 3.9 مليارات بنهاية أغسطس الماضي، في وقت تراجعت فيه الحسابات الحكومية إلى مستوى 1.74 مليار دينار مقابل 1.85 مليار. ووفق كشف الحساب الصادر عن بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر، فقد ارتفع النقد المتداول إلى مستوى 1.84 مليار دينار مقابل 1.78 مليار بارتفاع قدره 100 مليون دينار. وأشارت البيانات الصادرة إلى أن سندات بنك الكويت المركزي استقرت دون تغيير عند مستوى 1.85 مليار دينار خلال شهري أغسطس وسبتمبر.
كما استقرت موجودات البنك المركزي بلغت 11.2 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، حيث بلغت موجودات الذهب 31.7 مليون دينار والأرصدة النقدية وحسابات وشهادات إيداع واذونات خزينة وودائع بالعملة الأجنبية حوالي 11 مليار دينار، كما بلغ بند الموجودات الأخرى 216.6 مليون دينار.
ولفتت البيانات إلى أن الحسابات النظامية التي يديرها بنك الكويت المركزي قد تراجعت إلى مستوى 5.98 مليارات دينار بنهاية سبتمبر مقابل 6.18 مليارات بنهاية أغسطس.


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