مال وأعمال

شكل وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان لجنة للتحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات، ووفق نص القرار الصادر، فإن اللجنة مكونة من وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية وطلال المزيني من جمعية المحاسبين وعثمان العوضي ممثلاً عن الشؤون القانونية ومنى ابراهيم أمينا للسر.

وتختص اللجنة بالنظر في مباشرة الدعاوى المحال إليها من وكيل الوزارة وفقاً للاختصاصات المبينة بالقانون رقم 103 لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات، وأشارت المادة إلى أن الاجتماع يكون صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب فيه الرئيس. ووفق القرار، يجوز للجنة أن تدعو الحضور لاجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت. وتكون مدة اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

