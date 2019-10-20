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مال وأعمال

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59 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب


اعلنت وزارة التجارة والصناعة أن ادارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب التابعة لها اصدرت خلال سبتمبر الماضي 30 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لاحكام القانون (106/2013).
واضافت الوزارة في بيان صحافي ان التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 17 شركة عقارية واربع شركات مجوهرات وشركة تأمين اضافة الى اصدار أمر بالزام 19 شركة عقارية واربع شركات مجوهرات وخمس شركات صرافة واربع شركات تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وذكرت ان ادارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ الادارات المتخصصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 80 شركة عقارية وشركة صرافة و26 شركة مجوهرات وخمس شركات تأمين.
واشارت الى ان الادارة حدثت ايضا بيانات 77 ترخيصا موزعة على 55 شركة عقارية و20 شركة مجوهرات وشركة صرافة وشركة تأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقبا لـ 31 شركة عقارية و21 شركة مجوهرات وشركتي تأمين وصرافة.


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