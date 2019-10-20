مال وأعمال

رأى تقرير الشال ان هناك انحرافاً في سيولة قطاعات البورصة، فهناك 5 قطاعات يمكن الحكم على سلامة سيولتها، بينما يقابلها 7 قطاعات سيولتها، أي قيمة تداولاتها، شحيحة. القطاعات الخمسة السائلة حصدت 96.77% من سيولة البورصة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وزادت من سيولتها بعد أن كان نصيبها من السيولة في الشهور التسعة الأولى من عام 2018 نحو 92.85%، بينما انخفض نصيب القطاعات غير السائلة من 7.15% لنفس الفترة في عام 2018 الى نحو 3.23% في العام الجاري.

ضمن القطاعات النشطة تصدّر قطاع المصارف حجم السيولة ومعدل نموها ما بين الأرباع الثلاثة الأولى من السنتين 2018 و2019، فحصد 63.19% من سيولة البورصة لما مضى من العام الحالي بعد أن كان نصيبه منها 51.99% لنفس الفترة من عام 2018. وبالمطلق، أي بقيمة تداولاته، ارتفعت سيولته من نحو 1.538 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر من عام 2018، الى نحو 3.833 مليارات دينار حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي، أي أكثر من تضاعفت، أو زادت بنحو 149.2%.

وساهمت زيادة سيولته في ارتفاع قيمته الرأسمالية -السوقية- ما بين الفترتين بنحو 21.7% ليحقق القطاع أعلى مكاسب بورصة الكويت.

وفاق نصيبه من سيولة البورصة مساهمته في قيمتها البالغة نحو 58.97%. ثاني أكبر القطاعات سيولة والذي يشارك قطاع المصارف في ارتفاع كبير لسيولته المطلقة وتفوق مساهمته في السيولة على مساهمته في القيمة الرأسمالية، هو قطاع الاتصالات، حصد القطاع نحو 12.89% من سيولة البورصة لما مضى من العام الحالي مقابل 10.08% لنفس الفترة من عام 2018، وزادت سيولته المطلقة ما بين الفترتين من نحو 298.4 مليون دينار الى نحو 782 مليون دينار، بنمو في السيولة المطلقة بحدود 162.1%.

على النقيض تماماً، خمس قطاعات أخرى لم تتعد مساهمتها في سيولة البورصة لما مضى من العام الجاري 0.88% أي أقل من 1%، أعلاها قطاع السلع الاستهلاكية وبلغت سيولته 21.3 مليون دينار كويتي، وأدناها قطاع التكنولوجيا وبلغت سيولته 65 ألف دينار فقط، بينما بلغت مساهمة القطاعات الخمسة في قيمة البورصة الرأسمالية نحو 3.9%، ويشارك القطاعات الخمسة غير السائلة قطاعان آخران هما قطاع المواد الأساسية بنصيب 1.65% من سيولة البورصة وقطاع الخدمات الاستهلاكية بنحو 0.70% من مجمل السيولة لما مضى من العام الحالي.

